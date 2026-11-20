Không chỉ tạo được sự chú ý qua màn ảnh, Trương Lăng Hách còn góp phần đưa phim trường Hoành Điếm trở thành điểm đến của người hâm mộ quốc tế. Theo ghi nhận của Agence France-Presse (AFP) ngày 17/11, ngày càng nhiều khán giả nước ngoài đến khu vực này với mong muốn được tận mắt nhìn thấy những diễn viên họ yêu thích, trong đó có nam chính Trục Ngọc.

Một trường hợp được AFP đề cập là Thammarawee Lin, nữ khán giả người Thái Lan đã dành hơn 20 ngày đứng chờ bên ngoài một khách sạn tại Hoành Điếm. Cô cùng nhiều người hâm mộ khác hướng điện thoại về phía lối ra, hy vọng có thể bắt gặp Trương Lăng Hách khi nam diễn viên xuất hiện. Dưới trời mưa hay nắng, nhóm khán giả vẫn kiên nhẫn chờ đợi, thậm chí đặt ghế từ trước để giữ vị trí quan sát thuận lợi.

Nhiều fan hâm mộ đứng đợi ở phim trường Hoành Điếm để gặp nam thần tượng ngoài đời.

Theo chia sẻ với AFP, Thammarawee Lin đã chi khoảng 5.000 nhân dân tệ cho vé máy bay từ Bangkok và tiền phòng khách sạn trong chuyến đi này. Người phụ nữ 46 tuổi cho biết cô đã tốn nhiều tiền hơn dự tính, nhưng vẫn muốn tiếp tục chờ đợi vì tình cảm dành cho thần tượng. Câu chuyện cho thấy sức hút của nam diễn viên không chỉ dừng lại ở lượng người xem phim, mà còn có thể thúc đẩy một bộ phận khán giả thực hiện chuyến đi xuyên biên giới để gặp thần tượng.

Hoành Điếm vốn được xem là một trong những trung tâm sản xuất phim ảnh lớn của Trung Quốc, thường được gọi bằng cái tên “Hollywood phương Đông”. Nơi đây sở hữu quần thể trường quay rộng lớn, tái hiện nhiều bối cảnh như cung điện cổ, phố xá Hong Kong xưa và các công trình mang kiến trúc truyền thống. Đây cũng là địa điểm quen thuộc của nhiều đoàn phim cổ trang, điện ảnh và truyền hình.

Sự quan tâm dành cho các ngôi sao đang tạo ra một hình thức du lịch mới tại địa phương. AFP ghi nhận một số đơn vị kinh doanh đã cung cấp dịch vụ thiết kế lịch trình săn gặp nghệ sĩ, bố trí phương tiện riêng, thậm chí gọi điện đánh thức khách hàng để họ kịp di chuyển đến địa điểm quay phim. Một người điều hành dịch vụ còn tổ chức cho du khách lên núi, sử dụng ống kính tele để quan sát hoạt động ghi hình từ xa.

Sức hút của Trương Lăng Hách sau Trục Ngọc rất lớn.

Không chỉ người hâm mộ Thái Lan, du khách đến từ Hàn Quốc, Singapore và Malaysia cũng được nhắc đến trong bài viết. Một nữ sinh Malaysia cho biết cô đã nhiều lần đến Hoành Điếm và từng nhìn thấy khoảng 10 nghệ sĩ Trung Quốc trong một chuyến đi. Điều này cho thấy hoạt động du lịch gắn với phim trường đang dần mở rộng, thay vì chỉ là trải nghiệm dành riêng cho khán giả trong nước.

Đằng sau hiện tượng này là sức lan tỏa ngày càng rõ của phim truyền hình Trung Quốc tại thị trường quốc tế. Trục Ngọc, với sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, là một trong những tác phẩm góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với khán giả nước ngoài. Theo AFP, bộ phim từng lọt vào bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều trên Netflix trong tuần ra mắt.

Dù vậy, các chuyên gia được AFP dẫn lời cho rằng phim Trung Quốc vẫn cần thời gian để đạt quy mô ảnh hưởng toàn cầu tương đương làn sóng phim Hàn Quốc. Sức hút hiện tại của Trương Lăng Hách tại Hoành Điếm vì thế không chỉ là câu chuyện một ngôi sao được săn đón, mà còn phản ánh cách các tác phẩm giải trí có thể tạo ra những hoạt động kinh tế và du lịch bên ngoài màn ảnh.