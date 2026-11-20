Mới đây, Đỗ Cẩm Ly giới thiệu bộ ảnh thời trang nhân dịp bước sang tuổi 23, thu hút sự chú ý bởi màn thay đổi hình ảnh so với những lần xuất hiện trước đây. Thay vì theo đuổi phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 thử nghiệm hình tượng IT Girl với trang phục hiện đại, cách tạo dáng phóng khoáng và thần thái tự tin.

Bộ ảnh được thực hiện trong giai đoạn người đẹp đang chuẩn bị cho Miss Cosmo 2026. Theo Cẩm Ly, đây không chỉ là món quà dành cho bản thân nhân dịp sinh nhật mà còn thể hiện định hướng phong cách cô muốn mang đến cuộc thi quốc tế sắp tới.

Đỗ Cẩm Ly thay đổi phong cách, khoe vẻ gợi cảm ở tuổi 23

Trong loạt ảnh mới, Cẩm Ly lựa chọn áo corset kết hợp chân váy xuyên thấu bằng chất liệu voan đính kết lấp lánh. Thiết kế tôn vóc dáng, đồng thời mang đến diện mạo quyến rũ và cá tính hơn so với hình ảnh thường thấy của người đẹp.

Không chỉ thay đổi trang phục, Á hậu sinh năm 2003 còn chú trọng cách tạo dáng và biểu cảm trước ống kính. Những khung hình mang tinh thần thời trang hiện đại, hướng đến hình ảnh một cô gái trẻ tự tin, độc lập và chủ động thể hiện cá tính.

Cẩm Ly cho biết cô muốn khán giả nhìn thấy nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân thay vì chỉ gắn với hình tượng dịu dàng sau khi giành danh hiệu á hậu. Với người đẹp, việc thử nghiệm phong cách mới cũng là cách khám phá khả năng của chính mình và từng bước hoàn thiện hình ảnh trước công chúng.

Bên cạnh việc chuẩn bị về ngoại hình, Cẩm Ly đang tập trung rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp và bổ sung kiến thức để sẵn sàng cho hành trình quốc tế. Cô mong muốn khi xuất hiện tại Miss Cosmo 2026, bản thân không chỉ được ghi nhớ bởi nhan sắc mà còn bởi sự tự tin, năng động và tinh thần của một phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Á hậu đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được chọn thi Miss Cosmo

Đỗ Cẩm Ly sinh năm 2003, quê Phú Thọ, giành danh hiệu Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025. Cô tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM vào tháng 12/2025.

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt trong hành trình của Cẩm Ly khi cô trở thành á hậu đầu tiên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được trao cơ hội đại diện Việt Nam tham dự Miss Cosmo. Đây cũng là thử thách mới đối với người đẹp khi phải chuẩn bị để tranh tài cùng các đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chia sẻ về việc được lựa chọn, Cẩm Ly thừa nhận cô vừa hạnh phúc vừa hồi hộp. Người đẹp hiểu rằng việc mang dải sash Việt Nam không chỉ là cơ hội phát triển bản thân mà còn đi kèm trách nhiệm giới thiệu hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế.

Trong quá trình chuẩn bị, Cẩm Ly cũng phải đối diện với những ý kiến và kỳ vọng khác nhau từ công chúng. Cô cho biết bản thân đang học cách tiếp nhận góp ý, nhận ra những điểm cần cải thiện và tiếp tục hoàn thiện kỹ năng.

Một trong những nguồn động viên lớn nhất của người đẹp là cha, nhà báo Đỗ Hải Sơn. Theo Cẩm Ly, cha luôn tin tưởng và khích lệ cô từ thời điểm quyết định ghi danh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Bên cạnh gia đình, cô còn nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè và ê-kíp trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi.

Trước thềm Miss Cosmo 2026, Cẩm Ly mong muốn giữ được cá tính riêng nhưng đồng thời trở thành phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Bộ ảnh đón tuổi 23 vì thế không chỉ ghi dấu một cột mốc cá nhân mà còn thể hiện sự chủ động của người đẹp trong việc xây dựng hình ảnh trước khi bước vào đấu trường nhan sắc quốc tế.

Á hậu Đỗ Cẩm Ly khoe nhan sắc và phong cách quyến rũ trong quá trình chuẩn bị cho Miss Cosmo 2026. Nguồn: Facebook Đỗ Cẩm Ly