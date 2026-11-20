Lễ trao giải MAMA Awards 2026 chính thức diễn ra vào tối 20/11 tại Kyocera Dome Osaka (Nhật Bản), quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc Kpop đình đám. Trong ngày đầu tiên, ENHYPEN và BTS thu hút sự chú ý khi cùng giành được những giải thưởng quan trọng, đánh dấu thêm một cột mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động âm nhạc của hai nhóm.

Tại sự kiện, ENHYPEN được vinh danh ở hạng mục Lựa chọn của người hâm mộ trong năm (Fans' Choice of the Year). Đây là giải thưởng dành cho nghệ sĩ nhận được sự ủng hộ nổi bật từ khán giả, với kết quả được quyết định hoàn toàn bởi người hâm mộ. Trước đó, nhóm cũng góp mặt trong danh sách những nghệ sĩ chiến thắng giải Fans' Choice, bên cạnh A.I.L.T.E, TREASURE, CORTIS, TWS, BABYMONSTER, LONGSHOT và Hearts2Hearts.

Khoảnh khắc nhận giải của ENHYPEN trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất đêm trao giải. Các thành viên không giấu được sự bất ngờ và xúc động khi bước lên sân khấu nhận chiếc cúp danh giá. Nhóm chia sẻ năm 2026 là khoảng thời gian có nhiều biến động, thậm chí từng xuất hiện những thời điểm các thành viên nghi ngờ chính bản thân mình.

Tuy nhiên, sự tin tưởng và đồng hành của người hâm mộ đã trở thành nguồn động lực giúp ENHYPEN tiếp tục tiến về phía trước. Đại diện nhóm bày tỏ lòng biết ơn đến cộng đồng ENGENE vì đã luôn ở bên, kể cả trong những thời điểm các thành viên không đủ niềm tin vào chính mình. Sau lời phát biểu, các thành viên ôm nhau và bật khóc ngay trên sân khấu.

Trong khi đó, BTS tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng hàng đầu Kpop khi được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year). Đây là một trong những giải thưởng quan trọng nhất của MAMA Awards, ghi nhận những đóng góp và thành tựu nổi bật của nghệ sĩ trong năm.

Dù không thể trực tiếp tham dự lễ trao giải, BTS vẫn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ thông qua video được phát tại sự kiện. Nhóm cho biết chiến thắng năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đã tròn 10 năm kể từ lần đầu tiên BTS nhận giải thưởng lớn tại MAMA.

Các thành viên nhấn mạnh sự ủng hộ của ARMY chính là nguồn sức mạnh giúp nhóm vượt qua áp lực và trách nhiệm đi kèm với vị thế của mình. BTS cũng gửi lời tri ân đến người hâm mộ vì đã đồng hành, góp phần giúp nhóm liên tục thiết lập những cột mốc và kỷ lục mới trong sự nghiệp.

Bên cạnh hai giải thưởng lớn dành cho ENHYPEN và BTS, MAMA Awards 2026 còn chứng kiến sự xuất hiện của những gương mặt trẻ được kỳ vọng. Ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist), ALPHA DRIVE ONE và TWS là hai cái tên được xướng lên. Đây là giải thưởng đặc biệt bởi mỗi nghệ sĩ chỉ có cơ hội nhận một lần trong sự nghiệp.

ALPHA DRIVE ONE bày tỏ sự bất ngờ khi cuối cùng cũng có thể cầm trên tay chiếc cúp mà nhóm đã nỗ lực theo đuổi trong thời gian dài. Các thành viên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và đội ngũ nhân viên đã luôn đồng hành, ủng hộ nhóm kể từ ngày thành lập.

TWS cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi được vinh danh tại một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn của Hàn Quốc. Nhóm dành lời tri ân đến gia đình, công ty quản lý và những người đã góp phần tạo nên thành quả này, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện bản thân trong tương lai.

Ngoài những hạng mục kể trên, ngày đầu tiên của MAMA Awards 2026 còn trao nhiều giải thưởng đáng chú ý. IVE được vinh danh ở hạng mục Nhóm nhạc xuất sắc nhất; NCT WISH giành giải Nghệ sĩ được yêu thích nhất trên Qoo10 và Nghệ sĩ đột phá xuất sắc nhất. INI nhận giải Nhóm nhạc châu Á được yêu thích, trong khi ZEROBASEONE được gọi tên ở hạng mục Lựa chọn toàn cầu của KCON.

MAMA Awards là lễ trao giải âm nhạc thường niên do CJ ENM tổ chức. Sự kiện bắt đầu từ năm 1999 với tên gọi Mnet Video Music Awards, sau đó đổi thành Mnet Asian Music Awards vào năm 2009. Từ năm 2022, chương trình chính thức sử dụng tên gọi MAMA Awards, đồng thời mở rộng quy mô và định hướng trở thành một sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế.

Năm nay, MAMA Awards lựa chọn chủ đề "Music Makes ONE", được phát triển theo ý tưởng về hành trình khám phá và kết nối âm nhạc giữa các thời đại, thế hệ và thị hiếu khác nhau. Thông qua hình ảnh những vì sao âm nhạc, chương trình hướng đến thông điệp xóa nhòa khoảng cách về không gian và thời gian, đồng thời tôn vinh sức mạnh kết nối của âm nhạc.

Sau đêm trao giải đầu tiên, MAMA Awards 2026 sẽ tiếp tục diễn ra chương 2 vào ngày 21/11, vẫn tại Kyocera Dome Osaka. Sự kiện dự kiến có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như BIGBANG, IVE, LE SSERAFIM, ZEROBASEONE, CORTIS, Hwasa, Nayeon, WOODZ, izna, KiiiKiii, INI và ALPHA DRIVE ONE.

Với chiến thắng của BTS và ENHYPEN, đêm đầu tiên của MAMA Awards 2026 không chỉ ghi nhận những thành tựu nổi bật của các nghệ sĩ mà còn cho thấy vai trò quan trọng của cộng đồng người hâm mộ trong hành trình phát triển của Kpop. Đặc biệt, những chia sẻ đầy xúc động từ hai nhóm đã trở thành điểm nhấn đáng nhớ, cho thấy sự gắn kết giữa nghệ sĩ và khán giả vẫn là một trong những giá trị bền vững của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.