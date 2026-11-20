Giải mã"Anti Genre": Khi những sóng âm độc bản cùng cộng hưởng

Tiếp nối hành trình của dự án KosmikLive Concert In Hanoi, album "Anti Genre" ra đời như lời khẳng định về tư duy âm nhạc của SpaceSpeakers sau 15 năm hoạt động. Khái niệm album được khởi nguồn từ chính tên gọi nguyên bản SpaceSpeakers - Loa Không Gian.

Album "Anti Genre" là dự án trọng điểm kỷ niệm 15 năm thành lập và mở đường cho 'Kosmik live concert in Hanoi'

Trong vũ trụ âm nhạc rộng lớn, mỗi nghệ sĩ của SpaceSpeakers được ví như một tần số sóng âm riêng biệt, mang màu sắc, ngôn ngữ và bản sắc không thể trộn lẫn. Thay vì ép mình vào một khuôn mẫu chung để tạo sự đồng nhất, họ chọn đặt những cá tính đối lập cạnh nhau. Khi các tần số ấy va chạm và giao thoa, chúng không triệt tiêu hay hòa tan lẫn nhau mà kiến tạo nên những cấu trúc âm thanh mới mẻ.

Đó cũng là tuyên ngôn của "Anti Genre": âm nhạc không cần bị đóng khung bởi bất kỳ định nghĩa hay ranh giới thể loại nào.

Nếu 15 năm trước, mỗi thành viên đến với SpaceSpeakers bằng bản năng và cái tôi âm nhạc sơ khai, thì ở cột mốc hiện tại, những màu sắc ấy đã đạt đến độ chín muồi, tự do và phóng khoáng hơn."Anti Genre" mang tinh thần năng động, cởi mở và ngẫu hứng, nơi rào cản về thế hệ hay phong cách được gỡ bỏ để nhường chỗ cho sự tung hứng tự nhiên trong phòng thu.

Album gồm 10 ca khúc: Era XV, Black Star, Here We Go, Love Ya, Ở Nhà Một Mình, Dream Of A Lonely Man, Không Xi Nhê, Bae G9, Đông Sang và Black Turquoise. Người nghe được dẫn dắt qua nhiều địa hạt âm nhạc, từ Dubstep, Trap, Hip-hop, Funk, Disco đến Pop, Rock, R&B và Instrumental. Mỗi ca khúc là một cuộc đối thoại âm thanh, nơi nghệ sĩ có không gian riêng để thể hiện cá tính nhưng vẫn hòa nhịp trong tổng thể.

Sự giao thoa liên thế hệ cùng tư duy hình ảnh riêng biệt

Khác biệt lớn nhất của"Anti Genre" so với Kosmik2022 nằm ở sự góp mặt của gần như toàn bộ dàn nghệ sĩ OG đời đầu cùng thế hệ YG (Young Generation) của SS Label. Cuộc gặp gỡ giữa tư duy dày dạn của lớp nghệ sĩ tiên phong và nguồn năng lượng mới từ lứa kế cận tạo nên đội hình hợp tác của album.

Về mặt âm thanh, chất lượng album được bảo đảm bởi Giám đốc sản xuất Touliver, quy trình mix và master khép kín tại SS Label cùng đội ngũ producer giàu kinh nghiệm qua nhiều sân khấu và concert quy mô lớn.

Song hành cùng âm nhạc là sự đầu tư về mặt thị giác dưới sự dẫn dắt của bộ đôi Giám đốc sáng tạo Touliver và Kiên Ứng. Thay vì sử dụng định dạng đồ họa 3D quen thuộc, cả hai trực tiếp lên ý tưởng và thực hiện những set quay riêng biệt, phù hợp với tinh thần từng ca khúc. Đây là không gian để mỗi nghệ sĩ mang đến một mảng màu riêng, cùng hội tụ tạo nên dấu ấn cá tính trong vũ trụ Kosmik.

Tiếp nối MV mở đường Không xi nhê, ngày 19/11/2026, MV Black Star cùng chuỗi 8 visualizer được dàn dựng công phu chính thức ra mắt, hoàn thiện trải nghiệm nghe - nhìn đồng bộ cho khán giả.

Album Kosmik| Anti Genre hiện đã có mặt trên các nền tảng nhạc số. Các thông tin tiếp theo về concert KosmikLive Concert In Hanoi sẽ được cập nhật trên các kênh truyền thông chính thức của SpaceSpeakers và SpaceSpeakers Label.