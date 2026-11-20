Lee Seung Gi vừa chia sẻ những câu chuyện đáng yêu về con gái đầu lòng trong một video mới, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, mới đây kênh YouTube cá nhân của Lee Seung Gi đăng tải video. Trong cuộc trò chuyện cùng ê-kíp sản xuất về những nội dung có thể thực hiện trên kênh, nam nghệ sĩ nhận được gợi ý thử hát các ca khúc thiếu nhi theo phong cách rock. Đáng chú ý, ý tưởng này khiến anh nhớ đến sở thích âm nhạc của con gái đầu lòng.

Lee Seung Gi tiết lộ về con gái đầu lòng.

Lee Seung Gi hào hứng chia sẻ: “Con gái tôi thực sự rất thích nhạc rock. Có những lúc tôi đưa con đến phòng tập. Ở đó âm thanh rất ồn ào nhưng con bé vẫn thích thú. Con đặc biệt yêu thích tiếng đàn guitar”.

Nam ca sĩ cũng tiết lộ những ca khúc thường hát cho con nghe trước giờ đi ngủ. Những chia sẻ của Lee Seung Gi nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình ảnh một người bố nổi tiếng nhưng vẫn dành thời gian hát ru con mỗi tối.

Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ còn tiết lộ câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến con gái tại trường mẫu giáo. Theo Lee Seung Gi, ái nữ từng kể với cô giáo rằng bố đang làm YouTube. Sau đó, anh bất ngờ được biết toàn bộ giáo viên tại trường đều đã đăng ký theo dõi kênh của mình. Trước tình huống này, nam ca sĩ không giấu được sự ngượng ngùng và phải nhắm chặt mắt khi kể lại.

Lee Seung Gi hiện đang là ông bố 2 con.

Những câu chuyện đời thường của Lee Seung Gi nhận được sự quan tâm bởi anh vốn khá kín tiếng khi chia sẻ về cuộc sống gia đình. Nam nghệ sĩ kết hôn với diễn viên Lee Da In vào năm 2023. Bà xã anh là con gái của diễn viên gạo cội Kyun Mi Ri và em gái của Lee Yoo Bi. Sau hơn 3 năm về chung nhà, cặp đôi hiện có hai con, gồm một con gái đầu lòng và một con trai thứ hai.

Dù bận rộn với các hoạt động nghệ thuật, Lee Seung Gi vẫn dành sự quan tâm cho các con. Qua những tiết lộ mới nhất, khán giả phần nào hình dung được cuộc sống gia đình gần gũi, ấm áp của nam ca sĩ. Đặc biệt, sở thích nghe nhạc rock từ khi còn nhỏ của con gái khiến nhiều người thích thú, bởi cô bé đang thừa hưởng niềm đam mê âm nhạc từ người bố nổi tiếng.