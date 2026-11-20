Thảm đỏ MAMA 2026: Seol In Ah diện tuxedo lịch lãm, LNGSHOT hút spotlight vì 'trẩu tre'
Dàn sao quy tụ về "thảm xanh" của MAMA 2026 từ rất sớm. LNGSHOT tự tin "bung xõa" khiến fan cười bất lực, trong khi BABYMONSTER - Hearts2Hearts "bùng nổ" sức hút với hai sắc thái khác biệt. Spotlight dành trọn cho Seol In Ah với tạo hình tuxedo đầy điển trai và lịch lãm.
Chiều ngày 20/11, Lễ trao giải MAMA 2026 chính thức diễn ra. Dàn khách mời có mặt tại thảm xanh từ rất sớm, quy tụ những cái tên được mong chờ như: Park Bo Gum, Seol In Ah, ENHYPEN, ILLIT, LNGSHOT, Hwang Minhyun, Ong Seung Woo, BABYMONSTER...
Điểm đặc biệt của lễ trao giải năm nay là màn kết hợp khó ai ngờ giữa BIGBANG và chú khủng long hoạt hình Dooly. Các "ông hoàng K-Pop" đã xác nhận sẽ quay trở lại sân khấu MAMA ngày hôm nay, nhưng đã không xuất hiện để đi thảm xanh.
Nam thần "không tuổi" Park Bo Gum rạng rỡ trong bộ suit đen lịch lãm, phối cùng họa tiết hoa bằng kim loại. Sau 10 năm gắn bó với lễ trao giải đình đám MAMA với vai trò host, nam tài tử đã quay trở lại với vị trí là Đại sứ chính thức cho Lễ trao giải MAMA 2026.
Cùng diện dresscode đồng điệu đen - trắng, nhưng hai "em út" nhà YG và SM lại có cách ghi điểm hoàn toàn trái ngược. Nếu BABYMONSTER gây choáng ngợp với nhan sắc kiêu kỳ ngày càng thăng hạng, thì Hearts2Hearts lại bùng nổ năng lượng "kẹo ngọt", đáng yêu và tươi sáng.
Lần đầu đến với MAMA mà không có "bố" Jay Park dìu dắt, LNGSHOT không ngần ngại "bung xõa" cá tính thật. Thay vì tạo dáng đẹp trai trước ống kính, 4 chàng trai quyết định "canh tác hào quang" (aura farming) khi thực hiện mewing khoe xương hàm sắc lẹm. Đã thế, cả nhóm còn quyết định vào ngay một tư thế tạo dáng chụp ảnh không khác nào siêu nhân khiến các fan ở nhà chỉ biết cười bò.
Mọi sự chú ý cho thảm đỏ đều đổ dồn về Seol In Ah - mỹ nhân đang gây sốt thời gian gần đây nhờ vẻ đẹp phi giới tính trong Love in Disguise. Không chỉ khiến khán giả thương nhớ với hình tượng thư ký Kang Jae Hee, nữ diễn viên còn như đưa nhân vật bước ra đời thực khi xuất hiện trong bộ tuxedo lịch lãm.
Thiết kế được cắt may gọn gàng, kết hợp cùng mái tóc ngắn cá tính càng tôn lên vẻ ngoài điển trai của Seol In Ah. Đặc biệt, dù theo đuổi phong cách lịch lãm nhưng cô vẫn giữ được nét thanh tú trên gương mặt, tạo nên mê lực vừa mạnh mẽ lại vừa quyến rũ.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tham-do-mama-2026-seol-in-ah-dien-tuxedo-lich-lam-lngshot-hut-spotlight-vi-trau-tre-post1896102.tpo