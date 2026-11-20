Chiều ngày 20/11, Lễ trao giải MAMA 2026 chính thức diễn ra. Dàn khách mời có mặt tại thảm xanh từ rất sớm, quy tụ những cái tên được mong chờ như: Park Bo Gum, Seol In Ah, ENHYPEN, ILLIT, LNGSHOT, Hwang Minhyun, Ong Seung Woo, BABYMONSTER...

Điểm đặc biệt của lễ trao giải năm nay là màn kết hợp khó ai ngờ giữa BIGBANG và chú khủng long hoạt hình Dooly. Các "ông hoàng K-Pop" đã xác nhận sẽ quay trở lại sân khấu MAMA ngày hôm nay, nhưng đã không xuất hiện để đi thảm xanh.

Nam thần "không tuổi" Park Bo Gum rạng rỡ trong bộ suit đen lịch lãm, phối cùng họa tiết hoa bằng kim loại. Sau 10 năm gắn bó với lễ trao giải đình đám MAMA với vai trò host, nam tài tử đã quay trở lại với vị trí là Đại sứ chính thức cho Lễ trao giải MAMA 2026.

BABYMONSTER kiêu kỳ trên thảm xanh MAMA 2026.

Hearts2Hearts chiếm trọn trái tim khán giả với hình tượng ngọt ngào.

Cùng diện dresscode đồng điệu đen - trắng, nhưng hai "em út" nhà YG và SM lại có cách ghi điểm hoàn toàn trái ngược. Nếu BABYMONSTER gây choáng ngợp với nhan sắc kiêu kỳ ngày càng thăng hạng, thì Hearts2Hearts lại bùng nổ năng lượng "kẹo ngọt", đáng yêu và tươi sáng.

Màn xuất hiện "bá khí" của LNGSHOT khiến các fan vừa buồn cười vừa bất lực.

Lần đầu đến với MAMA mà không có "bố" Jay Park dìu dắt, LNGSHOT không ngần ngại "bung xõa" cá tính thật. Thay vì tạo dáng đẹp trai trước ống kính, 4 chàng trai quyết định "canh tác hào quang" (aura farming) khi thực hiện mewing khoe xương hàm sắc lẹm. Đã thế, cả nhóm còn quyết định vào ngay một tư thế tạo dáng chụp ảnh không khác nào siêu nhân khiến các fan ở nhà chỉ biết cười bò.

3 "mảnh" Wanna One - Hwang Min Hyun, Ong Seung Woo và Lee Dae Hwi cùng góp mặt trên thảm xanh MAMA 2026 gây hoài niệm cho công chúng.

ILLIT diện bảng màu pastel nổi bật, tựa những đóa hoa đầy màu sắc trên thảm xanh.

TREASURE xuất hiện với trang phục da đầy cá tính và mạnh mẽ.

Mọi sự chú ý cho thảm đỏ đều đổ dồn về Seol In Ah - mỹ nhân đang gây sốt thời gian gần đây nhờ vẻ đẹp phi giới tính trong Love in Disguise. Không chỉ khiến khán giả thương nhớ với hình tượng thư ký Kang Jae Hee, nữ diễn viên còn như đưa nhân vật bước ra đời thực khi xuất hiện trong bộ tuxedo lịch lãm.

Kang Jae Hee (Seol In Ah) bước từ màn ảnh ra đời thật, sải bước thảm xanh MAMA 2026 cùng KANY.

Thiết kế được cắt may gọn gàng, kết hợp cùng mái tóc ngắn cá tính càng tôn lên vẻ ngoài điển trai của Seol In Ah. Đặc biệt, dù theo đuổi phong cách lịch lãm nhưng cô vẫn giữ được nét thanh tú trên gương mặt, tạo nên mê lực vừa mạnh mẽ lại vừa quyến rũ.