Mới đây, fanpage "Gia Đình Công Lý" đăng tải loạt ảnh đời thường của NSND Công Lý bên bà xã Ngọc Hà, kèm dòng chú thích: "Người đàn ông có tâm hồn trẻ thơ".

Trong ảnh, nam nghệ sĩ diện áo polo vàng nhạt, quần tối màu, ngồi trên ghế tại một cửa hàng chăn ga. Ông mỉm cười chụp ảnh cùng vợ, xem sách mẫu sản phẩm và sử dụng điện thoại.

Những khoảnh khắc giản dị, thư thái của nghệ sĩ Công Lý nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đặc biệt sau quãng thời gian ông điều trị và phục hồi sức khỏe.

Cuối tháng 9/2026, NSND Công Lý cùng bà xã Ngọc Hà tham dự đám cưới của NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tại Hà Nội. Đây là một trong những lần hiếm hoi nam nghệ sĩ xuất hiện tại sự kiện đông người sau biến cố sức khỏe. Thời điểm đó, Ngọc Hà cho biết sức khỏe của chồng khá tốt.

NSND Công Lý bị đột quỵ vào tháng 7/2021. Kể từ đó, ông dành nhiều thời gian điều trị, tập phục hồi chức năng và hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Trong quá trình hồi phục, nam nghệ sĩ từng sang Nhật Bản điều trị. Đầu tháng 11/2026, Ngọc Hà chia sẻ lại video ghi cảnh chồng ngồi xe lăn ngắm mùa lá vàng tại Nhật Bản. Đây là hình ảnh ghi lại từ chuyến đi trước đó, không phải tình trạng sức khỏe mới nhất của ông.

Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, NSND Công Lý vẫn tham gia một số hoạt động nghệ thuật khi điều kiện cho phép.

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà cho biết cuộc sống vợ chồng cô đã dần ổn định sau nhiều năm đối mặt với những khó khăn.

"Trộm vía, cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng đã tương đối bình ổn", cô chia sẻ.

Bà xã NSND Công Lý cũng thẳng thắn cho biết điều kiện kinh tế gia đình không quá dư dả. Tuy nhiên, cô luôn trân trọng sức khỏe, công việc và cuộc sống hiện tại.

Ngọc Hà là người trực tiếp đồng hành, chăm sóc nam nghệ sĩ từ khi ông gặp biến cố đột quỵ. Cô thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc sinh hoạt đời thường của hai vợ chồng trên mạng xã hội.

Ngọc Hà đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của chồng, chú trọng những bữa ăn ít gia vị, hạn chế muối để phù hợp với tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ.

NSND Công Lý là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt qua vai Bắc Đẩu trong chương trình "Gặp nhau cuối năm - Táo quân".

Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2011 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Sau biến cố sức khỏe, nam nghệ sĩ giảm tần suất hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn nhận được sự quan tâm, động viên từ đồng nghiệp và công chúng.