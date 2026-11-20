Mới đây, diễn viên Phương Oanh đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến đi Hàn Quốc cùng hai con song sinh Jimmy và Jenny. Trong những khung hình được chia sẻ, ba mẹ con diện trang phục Hanbok truyền thống, ghi lại nhiều khoảnh khắc đáng yêu tại xứ sở kim chi. Đáng chú ý, nữ diễn viên đính kèm dòng trạng thái: “Nhà tôi có một tông chúa và Jimmy đẹp trai”. Cách chia sẻ dí dỏm, đầy tự hào của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trong những bức ảnh được đăng tải, Phương Oanh xuất hiện với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ. Hai bé Jimmy và Jenny cũng nhận được sự quan tâm nhờ vẻ ngoài đáng yêu khi diện trang phục truyền thống Hàn Quốc. Chuyến đi cho thấy nữ diễn viên đang dành nhiều thời gian bên các con, lưu giữ những kỷ niệm trong hành trình trưởng thành của hai bé.

Nữ diễn viên tự hào khoe khoảnh khắc đáng yêu của Jimmy và Jenny. Ảnh: Chụp màn hình

Phương Oanh sinh ngày 23/9/1989 tại Phủ Lý, Hà Nam. Xuất thân là người mẫu tự do, cô bén duyên với diễn xuất từ năm 2012 và từng bước trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Lặng yên dưới vực sâu, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta và Hương vị tình thân. Đặc biệt, vai Quỳnh trong Quỳnh búp bê từng tạo nên bước ngoặt lớn, giúp tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Phương Oanh cũng từng trở thành tâm điểm chú ý. Tháng 8/2022, cô công khai mối quan hệ với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình. Thời điểm đó, chuyện tình cảm của cả hai gây ra nhiều tranh luận bởi tình trạng hôn nhân của nam doanh nhân chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Đến tháng 6/2023, cặp đôi đăng ký kết hôn tại quê nhà nữ diễn viên và tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 7 cùng năm.

Tháng 5/2024, Phương Oanh hạ sinh cặp song sinh một trai, một gái, đặt tên thân mật là Jimmy và Jenny. Sau khi làm mẹ, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc các con, đồng thời tạm ngưng hoạt động diễn xuất để vun vén gia đình. Đến năm 2025, nữ diễn viên đánh dấu sự trở lại màn ảnh sau khoảng 4 năm vắng bóng với vai Mỹ Anh trong phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình của Phương Oanh tiếp tục nhận được sự quan tâm khi Shark Bình vướng vào vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Tháng 10/2025, doanh nhân này bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Đến ngày 16/11/2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Shark Bình 10 năm tù về tội rửa tiền trong vụ án trên.

Phương Oanh tận hưởng chuyến đi Hàn Quốc cùng các con. Ảnh: FBNV

Sau biến cố của chồng, Phương Oanh có khoảng thời gian hạn chế xuất hiện trước công chúng, tập trung chăm sóc hai con và ít chia sẻ chuyện riêng tư. Những cập nhật gần đây cho thấy nữ diễn viên dần cởi mở hơn khi đăng tải hình ảnh đời thường, các khoảnh khắc vào bếp và hoạt động bên Jimmy, Jenny.

Ở tuổi 37, Phương Oanh hiện dành nhiều sự quan tâm cho vai trò làm mẹ. Hình ảnh ba mẹ con cùng diện Hanbok tại Hàn Quốc, đi kèm lời giới thiệu đầy yêu thương về hai bé, tiếp tục nhận được sự chú ý. Dù chưa chia sẻ cụ thể về những dự định nghệ thuật sắp tới, cuộc sống hiện tại của nữ diễn viên vẫn là chủ đề được khán giả quan tâm, đặc biệt sau những thay đổi lớn trong gia đình.