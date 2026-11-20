47 ngày và những biến cố liên tiếp

Tối 18/11, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo thu hồi danh hiệu hoa hậu của Nguyễn Quỳnh Anh. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày, khép lại nhiệm kỳ chỉ kéo dài 47 ngày của người đẹp sinh năm 1999.

Đăng quang tối 2/10 tại Hải Phòng sau khi vượt qua 29 thí sinh, Quỳnh Anh từng được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vị trí trong lĩnh vực thời trang và sắc đẹp nhờ bề dày thành tích: Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024.

Nguyễn Quỳnh Anh trong giây phút đăng quang Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: BTC

Tuy nhiên, hành trình đương nhiệm của cô nhanh chóng vấp phải nhiều biến cố. Ngay sau đăng quang, Quỳnh Anh xin về Hà Nội dự tang lễ bà, khiến các hoạt động đầu tiên bị gián đoạn. Ngày 9/10, cô gây tranh cãi khi đối đáp với nhà sản xuất Trang Lê tại chương trình Model Kid Vietnam 2026. Ngay sau đó, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp một nhóm trò chuyện riêng với nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào đồng nghiệp và nhân sự cuộc thi.

Dù đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân và trực tiếp xin lỗi Á hậu Hồng Đăng trước truyền thông, Quỳnh Anh vẫn bị Ban tổ chức đình chỉ hoạt động biểu diễn sân khấu 6 tháng vào ngày 25/10 do vi phạm quy chế. Đỉnh điểm là ngày 8/11, cô tự ý tham gia một sự kiện cộng đồng khi chưa xin phép đơn vị tổ chức.

Hào quang đi cùng trách nhiệm

Khi đăng quang, một hoa hậu không chỉ nhận được hào quang và cơ hội nghề nghiệp, mà còn phải gánh vác trách nhiệm với cộng đồng và thương hiệu cuộc thi. Theo chuyên gia truyền thông, đồng sáng lập Elite PR School - ông Nguyễn Đình Thành, khi trở thành hoa hậu, một người đẹp không chỉ nhận vương miện mà còn có thêm trách nhiệm với cộng đồng. Sự nổi tiếng đồng nghĩa với sức ảnh hưởng lớn, có thể tạo ra những tác động tích cực hoặc tiêu cực.

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, ranh giới giữa đời tư và không gian công cộng vô cùng mong manh. Một phát ngôn trong nhóm kín hay hành động ngoài lề đều có thể bị phát tán, làm tổn hại trực tiếp đến giá trị mà danh hiệu đại diện.

Dĩ nhiên, hoa hậu không phải cỗ máy hoàn hảo không được phép mắc sai lầm. Điều công chúng quan tâm không nằm ở sự hoàn hảo, mà là thái độ cầu thị, cách ứng xử với người bị tổn thương và sự thay đổi thực chất sau biến cố. Lời xin lỗi chỉ là bước khởi đầu; niềm tin chỉ được khôi phục khi người đẹp chứng minh bằng hành động và kỷ luật bản thân. Hơn lúc nào hết, việc tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số của Bộ VHTT&DL cần được xem là chuẩn mực bắt buộc để người nổi tiếng ý thức rõ sức nặng từ vị trí của mình.

Bên cạnh trách nhiệm cá nhân của người đẹp, quyết định tước vương miện cũng làm dấy lên thảo luận về quyền hạn và quy trình xử lý của đơn vị tổ chức.

Theo chuyên gia truyền thông thương hiệu, Founder TGM Media Lê Minh Tâm, xét dưới góc độ pháp lý và thông lệ tại các đấu trường quốc tế như Miss Universe hay Miss Grand, Ban tổ chức hoàn toàn có quyền thu hồi danh hiệu nếu người đẹp vi phạm quy chế, không hoàn thành nghĩa vụ đương nhiệm hoặc vi phạm cam kết độc quyền.

Trong trường hợp của Quỳnh Anh, việc tự ý dự sự kiện khi đang chịu án phạt và xuất hiện thông tin ký độc quyền với bên thứ ba là những cơ sở rõ ràng để Ban tổ chức áp dụng chế tài cao nhất.

Tuy nhiên, một chi tiết đáng lưu ý là phía Ban tổ chức xác nhận Quỳnh Anh chưa ký hợp đồng quản lý chính thức sau đăng quang. Dưới góc độ quan hệ dân sự, việc thiếu vắng bản hợp đồng ràng buộc cụ thể đòi hỏi đơn vị tổ chức phải chứng minh được tính chặt chẽ, công bằng trong quy trình xử lý dựa trên quy chế ban đầu. Một cuộc thi chuyên nghiệp cần phải thiết lập hành lang pháp lý, cơ chế quản lý hình ảnh và giải quyết tranh chấp minh bạch ngay từ khâu tuyển sinh.

Hoa hậu ngày càng nhiều, giá trị vương miện càng cần được bảo vệ

Câu chuyện của Quỳnh Anh cũng cần được nhìn rộng hơn trong bối cảnh thị trường sắc đẹp Việt Nam phát triển nhanh chóng, với sự gia tăng đáng kể về số lượng các cuộc thi.

Theo một thống kê, năm 2022, Việt Nam có 22 cuộc thi hoa hậu được chấp thuận tổ chức. Đến năm 2024, con số này tăng lên khoảng 60 cuộc thi sắc đẹp lớn nhỏ, kéo theo hàng loạt danh hiệu hoa hậu, á hậu, hoa khôi.

Chia sẻ của Nguyễn Quỳnh Anh sau ồn ào lộ tin nhắn trong nhóm chat. Ảnh: BTC/FBNV

Sự gia tăng ồ ạt về số lượng khiến công chúng "bội thực" và khó phân định đâu là sân chơi uy tín. Nghịch lý nảy sinh khi danh hiệu ngày càng nhiều nhưng những gương mặt thực sự tạo được dấu ấn tích cực và bền vững lại không tăng tương ứng. Khi yếu tố thương mại lấn át chất lượng tuyển chọn, vương miện dễ bị biến thành một công cụ truyền thông ngắn hạn thay vì sự ghi nhận cho một hành trình cống hiến.

Vụ việc của Nguyễn Quỳnh Anh là hồi chuông cảnh báo cho cả hai phía. Với người đẹp, trách nhiệm hậu đăng quang không chỉ là những điều khoản trong hợp đồng, mà là ý thức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử của người nổi tiếng. Một chiếc vương miện chỉ thực sự tỏa sáng khi người đội nó chứng minh được bản lĩnh và trách nhiệm - hành trình vốn chỉ mới bắt đầu sau đêm đăng quang.

Về phía đơn vị tổ chức, uy tín của cuộc thi không chỉ được quyết định bởi chất lượng đêm chung kết, mà còn được kiểm chứng qua cách đơn vị tổ chức đồng hành, bảo vệ quyền lợi cho các người đẹp và giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt nhiệm kỳ.