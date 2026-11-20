Mới đây, trên trang cá nhân, Hứa Minh Đạt chia sẻ dòng trạng thái: “Hứa Minh Đạt rất vinh hạnh được tham dự Liên Hoan Phim Quốc Tế ạ!”. Thông báo ngắn gọn của nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Dù chưa tiết lộ cụ thể lịch trình hay vai trò tại sự kiện, anh bày tỏ niềm vui và sự trân trọng khi có cơ hội góp mặt trong ngày hội điện ảnh.

Theo thông tin được công bố, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII diễn ra từ ngày 28/11 đến 2/12/2026 tại Hà Nội, với khẩu hiệu “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức lúc 19h30 ngày 28/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Sự kiện có sự tham gia của nhiều tác phẩm trong nước và quốc tế, đồng thời tổ chức các hoạt động giới thiệu phim, giao lưu và kết nối những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Hứa Minh Đạt hào hứng chia sẻ niềm vui được tham dự Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII. Ảnh: Chụp màn hình.

Đáng chú ý, HANIFF VIII có 12 phim dài và 25 phim ngắn được tuyển chọn tham gia tranh giải. Điện ảnh Việt Nam góp mặt với nhiều tác phẩm, trong đó có Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh ở hạng mục phim dài dự thi. Bên cạnh các chương trình tranh giải, liên hoan phim còn giới thiệu những tác phẩm Việt Nam đương đại, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận nhiều bộ phim nổi bật.

Việc Hứa Minh Đạt thông báo tham dự sự kiện diễn ra trong thời điểm anh vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Xuất thân từ Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nam diễn viên từng trải qua nhiều khó khăn trong những ngày đầu lập nghiệp. Anh từng làm các công việc hậu trường trước khi có cơ hội phát triển khả năng diễn xuất, dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sân khấu và màn ảnh.

Hứa Minh Đạt được khán giả yêu mến nhờ lối diễn hài tự nhiên, duyên dáng và khả năng hóa thân vào nhiều dạng nhân vật. Anh từng hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới, có cơ hội học hỏi từ những nghệ sĩ như Hoài Linh, Chí Tài và Hữu Lộc. Trên màn ảnh, nam diễn viên ghi dấu ấn qua Kiều nữ và đại gia, Lật Mặt, Đôi Mắt Âm Dương, Kính Vạn Hoa và Tiếng sét trong mưa. Đặc biệt, vai Lũ trong Tiếng sét trong mưa cho thấy khả năng đảm nhận nhân vật có số phận và tâm lý phức tạp, vượt ra ngoài hình tượng hài quen thuộc.

Bên cạnh sự nghiệp, Hứa Minh Đạt còn có cuộc sống hôn nhân được chú ý bên diễn viên Lâm Vỹ Dạ. Cả hai kết hôn năm 2010 và có hai con trai. Sau hơn 15 năm đồng hành, vợ chồng nam diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình gần gũi.

Nam diễn viên Hứa Minh Đạt có thêm dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV.

Ở thời điểm hiện tại, thông tin tham dự HANIFF VIII trở thành niềm vui mới trong hành trình làm nghề của Hứa Minh Đạt. Khán giả kỳ vọng sự kiện sẽ mang đến cho nam diễn viên thêm những trải nghiệm đáng nhớ, đồng thời mở ra cơ hội gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ và người làm điện ảnh trong nước, quốc tế.