Rẽ sóng Hà Thanh, mở hội đôi bờ

Từ sáng sớm, đoạn sông Hà Thanh từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư đã rộn nhịp khi các vận động viên bước vào Giải đua SUP “Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ”. Trên mặt nước, những mái chèo liên tục tăng nhịp, tạo nên màn tranh tài giàu năng lượng giữa hai bờ sông.

Ban tổ chức tri ân nhà tài trợ giải giải đua SUP “Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ”.

Giải đua nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội “Sắc màu Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” lần thứ I năm 2026, do UBND phường Quy Nhơn và UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức.

Giải quy tụ 70 vận động viên nam – nữ, tham gia tranh tài ở hai nội dung gồm SUP đơn với cự ly 400m và SUP đôi với cự ly 800m.

Ngay sau hiệu lệnh xuất phát, cuộc đua nhanh chóng tăng nhiệt khi các tay chèo dồn sức bứt tốc và tạo khoảng cách. Ở nội dung đơn, sức bền, khả năng giữ thăng bằng và kỹ thuật điều khiển ván giữ vai trò quyết định; còn ở nội dung đôi, sự ăn ý giữa hai thành viên là yếu tố quan trọng, nhất là khi quay vòng và tăng tốc về đích.

Theo thể thức, mỗi nội dung chỉ tổ chức một lượt xuất phát. Kết quả được xác định theo thứ tự vận động viên hoặc đội hoàn thành cự ly; ba vị trí dẫn đầu ở mỗi nội dung được xếp hạng để trao giải.

Giải quy tụ 70 vận động viên nam – nữ, tham gia tranh tài ở hai nội dung đơn và đôi.

Bên cạnh tính cạnh tranh, giải SUP còn làm nổi bật giá trị của không gian sông Hà Thanh. Trong buổi sáng lễ hội, mặt nước giữa cầu Đôi và cầu Hoa Lư trở thành đường đua thể thao cộng đồng, mang đến thêm một trải nghiệm mới trên dòng sông giữa đô thị Quy Nhơn.

Việc đưa SUP vào chương trình cũng nhằm tạo sân chơi thể thao lành mạnh, khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe, từng bước phát triển các môn thể thao dưới nước; đồng thời khai thác cảnh quan Hà Thanh để quảng bá hình ảnh địa phương.

Hai bên bờ sông Hà Thanh, đông đảo người dân và du khách theo dõi, cổ vũ các tay chèo. Những màn tăng tốc ở cự ly đơn, sự phối hợp nhịp nhàng ở nội dung đôi khiến đường đua thêm sôi động, đưa không khí lễ hội xuống sát mặt nước ngay từ buổi sáng.

Khép lại cuộc đua SUP, không khí lễ hội tiếp tục được nối dài trong ngày 18/9. Từ 17 giờ, khu gian hàng OCOP, ẩm thực và sản phẩm lưu niệm mở cửa; 19 giờ diễn ra chương trình khai mạc với chương trình nghệ thuật “Hà Thanh - Dòng sông hội tụ”. Ngay sau đó, 26 thuyền hoa bước vào phần diễu hành và dự thi trên đoạn sông từ cầu Đôi đến cầu Hoa Lư.

Rất đông khán giả cổ vũ cho các vận động viên.

Ngày 19/9, sông Hà Thanh tiếp tục là tâm điểm với Giải đua thuyền truyền thống từ 7 - 11 giờ. Buổi chiều, lễ hội có các trò chơi dân gian, đua thúng chai, bắt vịt dưới nước; từ 18 giờ, đoàn thuyền hoa diễu hành từ cầu Hoa Lư đến cầu chữ Y trước khi chương trình bế mạc diễn ra lúc 19 giờ, trao giải Hội thi “Thuyền hoa Hà Thanh” và Giải đua thuyền truyền thống.

Với chuỗi hoạt động liên tục trên sông và hai bờ, lễ hội hướng đến đưa cảnh quan Hà Thanh trở thành không gian văn hóa, thể thao và du lịch giàu trải nghiệm; đồng thời quảng bá hình ảnh đô thị Quy Nhơn, giới thiệu sản phẩm địa phương và tăng sự gắn kết cộng đồng.

Một số hình ảnh giải đua SUP “Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ” phóng viên ghi lại.

Xuất phát nội dung đơn với cự ly 400m.

Canh tranh quyết liệt ngay từ đầu.

Bám đuổi ráo riết.

Nội dung SUP đôi với cự ly 800m.

Ở nội dung SUP đôi, sự ăn ý giữa hai thành viên là yếu tố quan trọng, nhất là khi quay vòng và tăng tốc về đích.

Bứt tốc về đích.

Niềm vui về đích.

Clip giải đua SUP "Hà Thanh - Rạng rỡ đôi bờ".