HLV Kim Sang Sik tiếc nuối khi Nguyễn Xuân Son sớm rời tuyển Việt Nam

Thất bại 0-2 trước Thái Lan không chỉ khiến tuyển Việt Nam mất cơ hội tranh vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, mà còn một lần nữa cho thấy khoảng trống mà Nguyễn Xuân Son để lại trên hàng công.

Xuân Son dính chấn thương ở trận thắng Philippines 1-0. Tiền đạo này được xác định tổn thương cơ đùi sau, dự kiến cần thời gian để hồi phục. Việc không thể tiếp tục đồng hành cùng tuyển Việt Nam là một tổn thất mà HLV Kim Sang Sik không thể xem nhẹ.

HLV Kim Sang Sik thừa nhận Nguyễn Xuân Son vắng mặt là tổn thất lớn của tuyển Việt Nam trước Thái Lan. Ảnh: ASEAN United FC

Sau trận thua Thái Lan, nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận sự vắng mặt của Xuân Son ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tấn công của đội tuyển. “Đúng vậy, trên mặt trận tấn công, sự vắng mặt của Xuân Son rõ ràng mang lại ảnh hưởng nhất định. Cậu ấy là một sự thiếu vắng rất lớn đối với chúng tôi. Có thể nếu Xuân Son có mặt trên sân ngày hôm nay, cậu ấy đã có thể ghi bàn, tuy nhiên đó cũng chỉ là chữ ‘nếu’”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Câu nói “nếu” của Kim Sang Sik phần nào cho thấy sự tiếc nuối. Bởi Xuân Son không đơn thuần là một tiền đạo có khả năng ghi bàn. Anh từng chứng minh mình có thể tạo ra khác biệt trong những trận đấu lớn, đặc biệt trước chính Thái Lan.

Trong 4 trận Xuân Son ra sân đối đầu Thái Lan, tuyển Việt Nam giành 3 chiến thắng và chỉ nhận 1 thất bại. Đáng nhớ nhất là chung kết lượt đi AFF Cup 2024, khi Xuân Son lập cú đúp giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1 trên sân Việt Trì.

Đó là trận đấu mà tiền đạo nhập tịch trở thành tâm điểm. Xuân Son không chỉ ghi bàn mà còn liên tục gây sức ép lên hàng phòng ngự Thái Lan bằng sức mạnh, tốc độ và khả năng xử lý trong vòng cấm. Chiến thắng ấy tạo lợi thế quan trọng để Việt Nam tiến tới chức vô địch.

Bởi vậy, việc Xuân Son vắng mặt trong cuộc tái đấu lần này càng khiến khoảng trống trên hàng công trở nên rõ ràng. Việt Nam vẫn tạo ra một số cơ hội trước Thái Lan, nhưng không có một trung phong đủ khả năng biến những tình huống ấy thành bàn thắng.

Tài Lộc từng đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Đình Bắc có cú sút sát cột dọc, trong khi Hoàng Đức cũng không thể thắng thủ môn đối phương ở cơ hội trong vòng cấm.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định tuyển Việt Nam phải tìm ra phương án khác trong thời gian Xuân Son vắng mặt. “Bản thân tôi với tư cách HLV trưởng sẽ phải tự nhìn nhận, phân tích toàn bộ đội hình để tìm ra giải pháp tối ưu và thi đấu hết khả năng”, ông nói.

Xuân Son đã rời tuyển Việt Nam, còn Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0. Nhưng câu chuyện về sự khác biệt mà tiền đạo này tạo ra vẫn còn đó. Bốn lần đối đầu Thái Lan, ba chiến thắng cùng dấu ấn đặc biệt ở chung kết AFF Cup 2024 là những con số cho thấy vì sao HLV Kim Sang Sik tiếc nuối khi mất Xuân Son ở thời điểm này.