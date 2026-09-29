Việt Nam đứng Nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026

Trận chung kết nội dung đối kháng nam 60kg giữa Nguyễn Chính Nghĩa (giáp đỏ) với Muhammad Aif Bin Razali (Malaysia) tại Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026.

Giải diễn ra từ ngày 24 - 29/9, quy tụ gần 150 vận động viên của 5 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Malaysia, Myanmar và Singapore, tranh tài ở 30 nội dung. Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần quyết tâm, tôn trọng đối thủ, qua đó góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi chuyên môn và thắt chặt tình hữu nghị giữa các đoàn thể thao Đông Nam Á.

Kết thúc giải đấu, Việt Nam giành 20 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, xếp thứ nhất toàn đoàn. Malaysia đứng thứ hai với 6 Huy chương Vàng, 17 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng. Singapore xếp thứ ba với 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng.

Trận chung kết nội dung đối kháng nam 60kg giữa Nguyễn Chính Nghĩa (giáp đỏ) với Muhammad Aif Bin Razali (Malaysia) tại Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026.

Trong 30 nội dung thi đấu, các vận động viên Pencak Silat Việt Nam góp mặt ở 29 trận chung kết. Ở nội dung quyền biểu diễn, Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Ở nội dung đối kháng, các võ sĩ Việt Nam giành 16 Huy chương Vàng, trong đó hai hạng cân nữ từ 85-100 kg và trên 100 kg đều giành Huy chương Vàng.

Đánh giá về kết quả giải đấu, ông Nguyễn Văn Hùng, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam cho biết, giải là dịp để Ban huấn luyện tiếp tục rà soát lực lượng, đánh giá các vận động viên ở từng nội dung, hạng cân, đặc biệt là các vận động viên trẻ thuộc tuyến kế cận. Qua thi đấu thực tế, Ban huấn luyện có thêm cơ sở để lựa chọn, chuẩn bị lực lượng cho các nhiệm vụ sắp tới, trong đó có SEA Games 34 tại Malaysia.

Bà Titih Hayati, Trưởng ban Kỹ thuật Liên đoàn Pencak Silat thế giới trao giải thưởng cho các vận động viên thi đấu nội dung biểu diễn đồng đội nam tại Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026.

Theo ông Nguyễn Văn Hùng, việc áp dụng luật thi đấu mới tại giải là nội dung quan trọng đối với công tác chuyên môn của đội tuyển. Việc được thi đấu và trực tiếp áp dụng luật mới giúp các vận động viên làm quen, điều chỉnh kỹ thuật, chiến thuật và tiếp tục hoàn thiện trong quá trình tập luyện, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Sau giải đấu, các vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia sẽ trở về tập trung theo danh sách triệu tập năm 2026, tiếp tục tập luyện và chuẩn bị cho các nhiệm vụ thi đấu quốc tế thời gian tới.

Các vận động viên Việt Nam đoạt giải thưởng cao tại Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á 2026.

Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, góp phần tạo điều kiện để các đội tuyển trong khu vực thi đấu cọ xát, đánh giá lực lượng và chuẩn bị cho Giải vô địch Pencak Silat thế giới lần thứ 21, dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Uzbekistan.