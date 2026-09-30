Nhận định U23 Trung Quốc vs U23 Hàn Quốc, 13h00 ngày 30/9: Hai phong cách đối lập

Nhận định trước trận U23 Trung Quốc vs U23 Hàn Quốc

Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi U23 Hàn Quốc bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch, trong khi U23 Trung Quốc đang tạo nên dấu mốc lịch sử - lần đầu tiên kể từ năm 2002 lọt vào bán kết bóng đá nam Á vận hội.

U23 Hàn Quốc đang cho thấy hình ảnh của một ứng viên hàng đầu cho tấm HCV. Đội bóng xứ kim chi toàn thắng cả 3 trận, lần lượt đánh bại Qatar 4-1, Saudi Arabia 2-0 và Việt Nam 4-0. Hàn Quốc ghi tới 10 bàn qua 3 trận, đạt hiệu suất chỉ kém Nhật Bản. Riêng trận tứ kết gặp U23 Việt Nam, đội quân của HLV Lee Min Sung kiểm soát thế trận và khai thác tốt sự vượt trội về tốc độ, kỹ thuật cũng như khả năng chuyển trạng thái.

Sức mạnh của U23 Hàn Quốc không chỉ nằm ở một vài cá nhân mà đến từ chiều sâu đội hình. Danh sách 23 cầu thủ được đăng ký cho Asiad 20 có tới 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, trong đó nổi bật là Bae Jun-ho, Kim Ji-soo…. 3 cầu thủ quá tuổi gồm Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung và Lee Gi-hyuk cũng giúp đội hình Hàn Quốc có thêm kinh nghiệm và khả năng tạo khác biệt ở những thời điểm quan trọng.

U23 Trung Quốc lại đi theo hướng khác. Đội bóng của HLV Antonio Puche xây dựng nền tảng dựa trên tính tổ chức, sự chắc chắn và khả năng duy trì cự ly đội hình chứ không thi đấu theo kiểu "ăn tươi nuốt sống" đối thủ như U23 Hàn Quốc. Sau 3 trận vòng bảng, Trung Quốc chỉ ghi 2 bàn nhưng mới nhận 1 bàn thua, giành 5 điểm để đứng đầu bảng B. Họ hòa Iran 0-0, hòa UAE 0-0 và thắng Triều Tiên 2-1.

Đến tứ kết, U23 Trung Quốc bất ngờ thể hiện sức tấn công hiệu quả hơn khi đánh bại U23 Thái Lan 3-0. Ngoài sự xuất sắc trên hàng công, thủ môn Li Hao cũng có một số pha cứu thua quan trọng để bảo toàn mành lưới. Chiến thắng này đưa đội tuyển vào bán kết ASIAD lần đầu tiên sau 28 năm.

Khác với Hàn Quốc, tuyển U23 Trung Quốc không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội để tạo ra nguy hiểm. Họ có thể chủ động chơi chặt chẽ, chờ đối thủ mắc sai lầm rồi tổ chức tấn công nhanh. Tuy nhiên, trước Hàn Quốc, bài toán sẽ khó hơn rất nhiều bởi đối thủ sở hữu tốc độ và chất lượng cá nhân cao hơn hẳn những đội bóng mà Trung Quốc từng gặp tại giải.

Phong độ, lịch sử đối đầu U23 Trung Quốc vs U23 Hàn Quốc

Nếu chỉ tính riêng Asiad 20, U23 Hàn Quốc đang sở hữu thành tích hoàn hảo. Họ ghi 10 bàn sau ba trận và chỉ nhận 1 bàn thua. Chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở tứ kết tiếp tục cho thấy đội bóng xứ kim chi đang duy trì hiệu suất tấn công rất cao. Trước đó, Hàn Quốc cũng lần lượt vượt qua Qatar 4-1 và Saudi Arabia 2-0. Phong độ của Hàn Quốc trong thời gian gần đây cũng khá tích cực. Trước Asiad, đội bóng này thắng Thái Lan 3-2 trong tháng 6.

U23 Trung Quốc đang duy trì chuỗi 5 trận bất bại. Trước khi thắng Thái Lan 3-0, họ đã hòa Iran 0-0, hòa UAE 0-0 và thắng Triều Tiên 2-1 tại vòng bảng, đồng thời đánh bại Uzbekistan 2-0 ở trận giao hữu. Đặc biệt, hàng thủ Trung Quốc giữ sạch lưới ở 3/4 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu gần đây lại nghiêng về Hàn Quốc. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất được thống kê, U23 Hàn Quốc thắng 4 và thua 1. Hàn Quốc từng đánh bại Trung Quốc 2-0 tại Asiad 2022 tổ chức ở Hàng Châu vào tháng 10/2023. Hai đội sau đó gặp nhau tại tứ kết U23 châu Á 2024 và Hàn Quốc tiếp tục thắng 2-0.

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng có những kết quả cho thấy họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Tháng 6/2023, đội bóng này từng thắng Hàn Quốc 1-0 trong một trận giao hữu, sau khi hai đội hòa nhau về thế trận trước đó. Trung Quốc đã thắng Hàn Quốc ở 2 lần chạm trán gần nhất, gồm chiến thắng 1-0 tại một giải giao hữu ở Diên Khánh vào tháng 3/2025 và thắng 2-0 tại Panda Cup tháng 11/2025.

Điều đó tạo thêm một lớp hấp dẫn cho trận bán kết. Vẫn biết U23 Hàn Quốc phiên bản thua U23 Trung Quốc vừa qua kém xa phiên bản tốt nhất mà họ đang sở hữu với đội hình giàu kinh nghiệm, nhưng với bóng đá trẻ, mọi thứ đều có thể xảy ra, đặc biệt khi U23 Trung Quốc đang duy trì hàng thủ cực chắc với điểm tựa là thủ môn Li Hao.

Đội hình dự kiến U23 Trung Quốc vs U23 Hàn Quốc U23 Hàn Quốc: Kim Joon-hong, Kim Ji-soo, Lee Gi-hyuk, Lee Young-jun, Bae Jun-ho, Kang Sang-yoon, Lee Hyun-ju, Choi Seok-hyun, Yang Min-hyeok, Bae Hyun-seo, Shin Min-ha. U23 Trung Quốc: Li Hao; Yang Zexiang, Liu Haofan, Zhu Chenjie, Liu Yang, Xu Haoyang, Wang Shangyuan, Tao Qianglong, Xie Wenneng, Abudulam Abdurasul, Liu Chengyu.

Dự đoán tỷ số: U23 Trung Quốc 0-1 U23 Hàn Quốc