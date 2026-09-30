Trường Đại học Nha Trang: Sôi nổi các hoạt động thể thao

Không chỉ thường xuyên duy trì các hoạt động phong trào thể thao sinh viên sôi nổi, Trường Đại học Nha Trang đang là điểm tổ chức các giải thể thao lớn của tỉnh, trong nước và quốc tế.

Các đội tranh tài môn bóng đá nam tại Đại hội Thể dục thể thao sinh viên Trường Đại học Nha Trang lần thứ I.

Điểm đến sự kiện thể thao lớn

Với hệ thống cơ sở vật chất thể thao được đầu tư đồng bộ, gồm: Nhà thi đấu đa năng (tổ chức các môn bóng chuyền, cầu lông, bóng đá futsal, bóng rổ), sân bóng đá cỏ nhân tạo..., Trường Đại học Nha Trang nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, liên đoàn thể thao trong và ngoài tỉnh khi tổ chức các giải thi đấu thể thao. Trong đó, nổi bật là những sự kiện, hoạt động thể thao như: Giải vô địch futsal quốc gia HDBank; Giải bóng đá sân 7 người vô địch quốc gia; Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam; Giải bóng đá Sinh viên toàn quốc; Giải bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ IV... Vào tháng 3 năm nay, Trường Đại học Nha Trang vinh dự đăng cai Giải bóng đá Thanh niên sinh viên quốc tế lần II - Cúp THACO với sự góp mặt của 6 đội bóng sinh viên đến từ các trường đại học trong nước và các nước khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp tổ chức nhiều sự kiện thể thao đa dạng như: Giải bóng đá Lão tướng quốc tế; Festival Bóng đá lứa tuổi từ U9 - U13; Giải Taekwondo, Karatedo tỉnh Khánh Hòa...

Ông Nguyễn Anh Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Trường Đại học Nha Trang cho biết, thông qua các giải đấu có quy mô cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế là dịp để sinh viên theo dõi các vận động viên thi đấu. Từ đó, tạo động lực để trường phát triển mạnh hơn phong trào thể thao, đặc biệt là các môn thể thao mũi nhọn trong lực lượng sinh viên.

Sôi nổi ngày hội thể thao sinh viên

Từ ngày 25-9 đến ngày 4-10, Trường Đại học Nha Trang tổ chức Đại hội Thể dục thể thao sinh viên lần thứ I, năm học 2026 - 2027. Đây là sự kiện thể thao có quy mô lớn dành cho sinh viên. Sự kiện đã thu hút hơn 1.000 vận động viên đến từ 3 trường chuyên ngành và 4 khoa trực thuộc Trường Đại học Nha Trang. Các vận động viên tranh tài sôi nổi ở 7 môn: Bóng đá nam sân 11 người; bóng đá nữ sân 5 người; bóng chuyền nam; bóng chuyền nữ; cầu lông; bơi lội; taekwondo. Theo Ban tổ chức đại hội, sau khi có kết quả, thành tích thi đấu các vận động viên, nhà trường sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc thành lập đội tuyển tham gia các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc trong thời gian tới. “Tôi thấy rất vui khi được tham gia thi đấu kỳ đại hội lần này. Đây thực sự là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện cho sinh viên thi đấu, giao lưu gắn kết với nhau”, sinh viên Nguyễn Đình Minh Khang (khóa 67, Luật 1 Khoa Khoa học - Xã hội và Nhân văn) chia sẻ:

Tiến sĩ Trần Doãn Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang cho biết, thể dục thể thao giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý chí, xây dựng tinh thần kỷ luật và tăng cường sự gắn kết trong tập thể. Đối với Trường Đại học Nha Trang, phát triển phong trào thể thao là một nội dung thiết thực để xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nơi người học không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn được rèn luyện về thể chất, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đó cũng là triết lý mà nhà trường đang kiên định theo đuổi trên hành trình xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cho thế hệ sinh viên tương lai.