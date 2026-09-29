HLV Thái Lan nói gì sau trận thắng tuyển Việt Nam?

HLV Hudson trong phòng họp báo sân Sijalak Harupat. Ảnh: Minh Chiến.

"Trước trận, tôi tin tuyển Thái Lan sẽ thắng Việt Nam vì chúng tôi có đội hình mạnh nhất. Tất nhiên, họ cũng rất mạnh. Nhưng tuyển Thái Lan đã trình diễn hết về bóng đá Thái. Tôi tự hào và muốn cảm ơn các cầu thủ của mình, những người cống hiến hết mình, thi đấu đúng theo kế hoạch để mang tới trận đấu chất lượng", HLV Anthony Hudson mở đầu phần họp báo sau trận thắng tuyển Việt Nam trên sân Sijalak Harupat.

Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với chiến lược gia 45 tuổi trước trận đấu. Nhưng theo Hudson, việc ông cam kết tương lai với tuyển Thái Lan không liên quan đến chất lượng màn thể hiện của "Voi chiến" ở chiến thắng trước Việt Nam. "Tôi nghĩ hai việc này không ảnh hưởng đến nhau. Tôi cũng không nói gì với cầu thủ Thái về việc tôi và FAT ký tiếp với nhau", Hudson cho biết.

Nối tiếp câu trả lời trên, HLV Hudson hết lời khen ngợi các tuyển thủ Thái Lan: "Tôi đã nói ở họp báo trước trận. Đây là thế hệ chất lượng nhất tôi từng làm việc cùng, từ nhân cách tới cá tính trên sân. Tôi may mắn khi được làm việc cùng nhóm cầu thủ này".

Thái Lan vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Hudson cũng đưa ra những nhận xét tích cực về tuyển Việt Nam. "Họ là đối thủ rất khó chơi. Bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh. Tuyển Thái Lan thắng, nhưng đây là trận đấu không hề dễ dàng", nhà cầm quân sinh năm 1981 bày tỏ quan điểm.

Cuối buổi họp báo, HLV Hudson nóng lòng chờ đợi trận chung kết. Tuyển Thái Lan chắc suất vào đá trận tranh chức vô địch sau hai chiến thắng. Sau lượt trận thứ hai, "Voi chiến" là đội duy nhất giành trọn vẹn 6/6 điểm ở Division 1. Tính tới hiện tại, tuyển Thái Lan đã ghi 6 bàn và chưa để thủng lưới lần nào. "Tôi rất mong đợi trận chung kết. Còn một trận nữa thôi", ông nói.

Ở lượt cuối bảng B, tuyển Thái Lan gặp Philippines lúc 16h ngày 2/10 trên sân Sijalak Harupat. Trận chung kết diễn ra lúc 20h tối 5/10 trên sân Bung Karno, Jakarta. "Voi chiến" sẽ gặp đội nhất bảng A, có thể là Malaysia hoặc Indonesia.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.