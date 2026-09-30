CĐV Thái Lan vỡ òa sau chiến thắng nghẹt thở trước tuyển Việt Nam

Trận đại chiến tuyển Việt Nam vs Thái Lan tại bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại với niềm vui trọn vẹn dành cho đội bóng xứ Chùa Vàng. Chiến thắng 2-0 giúp Thái Lan giành lợi thế quan trọng trong cuộc đua tại bảng đấu, đồng thời khiến người hâm mộ nước này làm nóng mạng xã hội.

Đã lâu rồi Thái Lan mới có được chiến thắng trước Việt Nam - Ảnh: Changsuek

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, nhiều diễn đàn bóng đá Thái Lan tràn ngập những lời chúc mừng dành cho thầy trò HLV Anthony Hudson. Các CĐV “Voi chiến” bày tỏ sự phấn khích khi đội nhà vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ sau một trận đấu giàu tính cạnh tranh.

Nhiều người hâm mộ Thái Lan không giấu được sự vui mừng: “Cuối cùng cũng thắng được Việt Nam rồi! Trả đủ cả vốn lẫn lãi cho trận chung kết ASEAN Cup, cảm giác này thật tuyệt vời!”

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, CĐV Thái Lan cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của Việt Nam. Một số ý kiến thừa nhận hàng thủ áo đỏ đã chơi đầy quyết tâm và thủ môn Patrik Lê Giang có nhiều pha cứu thua quan trọng.

Một người hâm mộ chia sẻ: “Hàng thủ Việt Nam chơi rất quyết tâm, nhưng nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Patrik Lê Giang cứu thua liên tục, chúng ta đã có thể ghi thêm nhiều bàn nữa rồi.”

Nhiều CĐV khác cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ: “Công nhận Việt Nam phòng ngự tốt thật, thủ môn của họ quá hay khiến các chân sút đội mình toát mồ hôi”.

Chiến thắng này giúp Thái Lan tiếp tục hướng tới mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, tuyển Việt Nam cần nhanh chóng lấy xốc lại tinh thần để hoàn thành mục tiêu còn lại ở bảng B và hướng tới vòng đấu tiếp theo.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn