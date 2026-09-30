Sức mạnh của thể thao Trung Quốc

Nói đến môn thể thao thế mạnh của Trung Quốc cần nhắc tới nhảy cầu. Kể từ năm 1974 đến nay, nhảy cầu Trung Quốc giành tổng cộng 90 HCV ASIAD. Tại Á vận hội kỳ này, các vận động viên (VĐV) Trung Quốc giành trọn bộ 6 HCV ở các nội dung đã thi đấu.

Vận động viên Chen Yuxi (bên trái) và Lu Wei của Trung Quốc tranh tài trong trận chung kết nội dung nhảy cầu đôi nữ 10m tại ASIAD 20. Ảnh: AP

Ở môn thể dục dụng cụ, Trung Quốc giành HCV nội dung đồng đội nữ từ ASIAD năm 1974 và chưa từng để vuột mất. Tại ASIAD 20 năm 2026, đội hình gồm 5 VĐV lần đầu dự Á vận hội là Ke Qinqin, Zhang Qingying, Qiu Qiyuan, Zhang Yihan và Du Siyu đã ngược dòng trước chủ nhà Nhật Bản để kéo dài kỷ lục vô địch lên 14 lần liên tiếp.

Điền kinh Trung Quốc cũng có những nội dung duy trì chuỗi vô địch rất dài. Đẩy tạ nữ là ví dụ tiêu biểu, khi chuỗi vô địch ASIAD bắt đầu từ năm 1978 đến nay. Tại ASIAD 20, Song Jiayuan giành HCV với thành tích 19,40m, đưa chuỗi vô địch của Trung Quốc ở nội dung này lên 13 kỳ liên tiếp.

Tại ASIAD 20, môn bơi tiếp tục “gặt vàng” cho thể thao Trung Quốc. Trong số 42 nội dung tranh tài, đội tuyển bơi Trung Quốc giành tới 30 HCV, trong đó giành toàn bộ 7 HCV tiếp sức. Riêng 4x200m tự do nữ là một trong những nội dung có chuỗi vô địch dài nhất, khi Trung Quốc vô địch liên tiếp kể từ ASIAD năm 1998 và tại ASIAD 20 hoàn tất 8 lần liên tiếp lên ngôi.

Bóng bàn, bơi nghệ thuật và các môn thể thao dưới nước của Trung Quốc tiếp tục nối dài chuỗi vô địch. Tại ASIAD 20, Trung Quốc thắng Nhật Bản 3-0 để giành HCV thứ 6 liên tiếp ở nội dung đồng đội nữ bóng bàn. Bơi nghệ thuật cũng đang hình thành một chuỗi thống trị kéo dài. Sau khi phá thế độc tôn của Nhật Bản tại ASIAD năm 2006 và giành HCV đầu tiên ở nội dung đôi và đồng đội, Trung Quốc sau đó giành toàn bộ HCV bơi nghệ thuật tại các kỳ Á vận hội.

Cùng với sức mạnh trong đào tạo, huấn luyện VĐV, nền tảng xây dựng vị thế vững chắc cho thể thao Trung Quốc đến từ duy trì vị thế ở môn thế mạnh được xem là bất khả xâm phạm.