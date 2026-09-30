Boxing quyết tâm cho mục tiêu tranh HCV tại ASIAD 20

Dù khó khăn nhưng võ sĩ Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh vẫn đặt quyết tâm cao nhất cho mục tiêu có mặt tại chung kết

Theo lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam, Đặng Thị Linh là đại diện Việt Nam tranh tài trong ngày mở màn của môn vật tại Nagoya City Inae Sports Center. Nữ đô vật Việt Nam bước vào vòng loại trực tiếp hạng 68kg nữ từ 8h30 ngày 30.9 (giờ Việt Nam). Nếu tiến sâu, cô có thể tiếp tục thi đấu trong ngày, với chung kết dự kiến diễn ra lúc 16h00.

Vật từng để lại dấu ấn đáng nhớ cho thể thao Việt Nam tại đấu trường ASIAD. Cách đây 16 năm, tại ASIAD 2010 ở Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Thị Lụa đã thi đấu xuất sắc để giành HCB, tạo nên tấm huy chương ASIAD đầu tiên trong lịch sử của vật Việt Nam.

Thử thách dành cho Đặng Thị Linh tại Aichi-Nagoya được dự báo không nhỏ. Danh sách đăng ký hạng 68kg nữ có nhiều đô vật mạnh đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mông Cổ, Triều Tiên, Ấn Độ và Hàn Quốc. United World Wrestling xác nhận Đặng Thị Linh là đại diện của Việt Nam ở hạng cân này.

Bên cạnh vật, boxing là một trong những tâm điểm của Thể thao Việt Nam ngày 30.9. Nguyễn Thị Tâm tranh bán kết hạng 51kg nữ với đại diện Kazakhstan lúc 11h15, trong khi Lưu Diễm Quỳnh gặp võ sĩ Trung Quốc ở bán kết hạng 75kg nữ lúc 12h00.

Cả hai võ sĩ Việt Nam đều đã chắc chắn có huy chương đồng sau những chiến thắng thuyết phục tại tứ kết. Nguyễn Thị Tâm đánh bại Bak Chorong (Hàn Quốc) 5-0, còn Lưu Diễm Quỳnh cũng thắng Khoshkhabar Oghani (Iran) 5-0. Hai trận bán kết vì thế sẽ quyết định liệu boxing Việt Nam có thể nâng màu huy chương và giành quyền bước vào các trận tranh HCV hay không.

Tại ASIAD 19, Lưu Quỳnh Diễm cũng đã đoạt HCĐ ở hạng cân 75kg của nữ. Hiện tại cô đã bảo vệ thành công tấm HCĐ và chờ đợi đổi màu huy chương sau cuộc đấu vào ngày mai.

Ở bắn súng, Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành tiếp tục thi đấu vòng loại 25m súng ngắn bắn nhanh nam từ 7h40.

Sau tấm HCV đôi nữ giành được sáng 29.9, cầu mây Việt Nam tiếp tục hành trình tại Đại hội với nội dung quadrant. Đội nam gặp Myanmar, trong khi đội nữ đối đầu Ấn Độ ở vòng sơ loại; cả hai trận cùng bắt đầu lúc 7h00.

Môn judo cũng vào cuộc với Hà Ngọc Chi gặp VĐV Ấn Độ ở hạng 48kg nữ và Lâm Thị Ngân Hà gặp đại diện Nepal ở hạng 52kg nữ từ 9h00. Nếu vượt qua vòng loại, các võ sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục hướng tới bán kết và chung kết ngay trong ngày.

Ở golf, các VĐV bắt đầu vòng 1 từ 4h30 giờ Việt Nam. Nội dung cá nhân nam có Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng và Nguyễn Tuấn Anh; nội dung nữ có Lê Nguyễn Minh Anh và Nguyễn Khánh Linh.

Ngày 30.9 vì thế mở ra thêm những cơ hội cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Trong khi Nguyễn Thị Tâm và Lưu Diễm Quỳnh đứng trước cơ hội tiến vào chung kết boxing, sự xuất trận của Đặng Thị Linh cũng đánh dấu một hành trình mới của vật Việt Nam tại đấu trường ASIAD, nơi Nguyễn Thị Lụa từng tạo nên cột mốc lịch sử với tấm HCB tại Quảng Châu 2010.