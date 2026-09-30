Cột mốc 20 năm ý nghĩa

Ngược thời gian 20 năm trước, nội dung đôi nữ môn cầu mây lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu ASIAD 15. Khi đó, 3 tuyển thủ (2 chính thức, 1 dự bị) gồm Nguyễn Đức Thu Hiền, Lưu Thị Thanh, Nguyễn Hải Thảo thắng đối thủ Myanmar tại trận chung kết và giành huy chương vàng.

Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ nữ và ban huấn luyện cầu mây Việt Nam. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Sau 20 năm, cầu mây nữ Việt Nam mới giành huy chương vàng ở nội dung đôi nữ nhờ màn tỏa sáng của Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly, Lê Thị Hồng Liên (2 chính thức, 1 dự bị)

Môn cầu mây lần đầu tổ chức chính thức tại ASIAD 11 năm 1990. Tuy nhiên, đến ASIAD 15 năm 2006, nội dung đôi nữ mới được đưa vào chương trình thi đấu chính. “Nội dung đôi nữ không thường xuyên có mặt trong các kỳ ASIAD, nhưng mỗi khi được tổ chức, chúng tôi đều chuẩn bị tập trung cầu thủ tốt nhất tham dự. Tuyển thủ thi đấu nội dung đôi sẽ khác biệt chuyên môn hơn nội dung regu 3 người hay đồng đội 4 người. Họ sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc, từ phòng thủ đến tấn công”, huấn luyện viên Hoàng Thái Xuân của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam chia sẻ.

Trong 20 năm qua, nội dung đôi nữ mới có 4 lần tổ chức vào các kỳ ASIAD năm 2006, 2010, 2014 và 2026. Cầu mây nữ Việt Nam vào chung kết nội dung này năm 2006, 2026 và đều giành chức vô địch.

ASIAD 15 năm 2006 là kỳ thi đấu đầu tiên của đội tuyển canoeing Việt Nam. Lúc đó, 9 tay chèo canoeing Việt Nam thi đấu nhưng không giành được huy chương. Sau 20 năm, đội tuyển canoeing Việt Nam đã thành công tại ASIAD 20 năm 2026 với 1 tấm huy chương đồng (nội dung đôi nữ C2-500m).

Cách đây 20 năm, võ sĩ Phan Quốc Vinh giành huy chương bạc môn wushu tại ASIAD 15. Sau 20 năm, trên cương vị huấn luyện viên, ông đồng hành với học trò Đinh Văn Tâm giành huy chương bạc hạng 56kg đối kháng nam ASIAD 20. Tiếp nối tinh thần của người thầy, Đinh Văn Tâm được kỳ vọng sẽ giành thành tích cao hơn ở các giải đấu sắp tới.

Những dấu mốc sau 20 năm tại ASIAD 20 cho thấy thể thao Việt Nam không chỉ được tiếp nối bằng thành tích mà còn bằng sự kế thừa giữa các thế hệ. Từ những tấm huy chương của các vận động viên năm xưa đến thành công của lớp tuyển thủ hôm nay, mỗi kết quả đều ghi dấu hành trình bền bỉ, nỗ lực và khát vọng vươn lên.