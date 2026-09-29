Đội tuyển Việt Nam thất thủ trước Thái Lan

Sau thất bại 0-2 trước Thái Lan tối 29/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không tận dụng được những cơ hội trong hiệp 2. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết Ban huấn luyện sẽ phân tích lại trận đấu và chuẩn bị phương án cho cuộc đối đầu Pakistan ở lượt trận cuối.