Yamal lập cú đúp, Tây Ban Nha hủy diệt Croatia

Lamine Yamal tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu với Croatia. Ảnh: Reuters.

Đội chủ nhà áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 2, từ pha phối hợp trung lộ nhịp nhàng với Alex Baena, Yamal dứt điểm chìm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng ở giây thứ 70 này cũng là pha lập công nhanh nhất tại Nations League mùa giải năm nay.

Dù Croatia bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 28 nhờ cú đánh đầu cận thành của Dion Beljo sau quả tạt từ Ivan Perisic, hy vọng của đội khách nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ 3 phút sau, Yamal đá phạt góc phối hợp ăn ý trước khi tạt bóng chuẩn xác để hậu vệ Marc Pubill đánh đầu tung lưới Dominik Livakovic, tái lập thế dẫn bàn cho Tây Ban Nha.

Sang hiệp hai, các học trò của Luis de la Fuente hoàn toàn làm chủ cục diện với 64% thời lượng kiểm soát bóng. Phút 63, nhận đường chọc khe từ Pedri, Yamal xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm kỹ thuật ở góc hẹp, nâng tỷ số lên 3-1.

Đến phút 89, cầu thủ vào sân thay người Nico Williams ấn định chiến thắng 4-1 bằng pha thoát xuống lạnh lùng đánh bại Livakovic sau đường chuyền của Mikel Merino.

Thắng lợi áp đảo giúp Tây Ban Nha giữ vững ngôi đầu bảng C Nations League A với 6 điểm tuyệt đối, tạo đà tâm lý thuận lợi trước chuyến làm khách đến sân của CH Czech vào ngày 4/10.

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