Tuyển Việt Nam khép lại kỷ lục 27 trận bất bại

Thái Lan cũng là đối thủ đánh bại tuyển Việt Nam trước khi chuỗi bất bại 27 trận hình thành. Sau trận thua 1-2 trên sân Mỹ Đình ngày 10/9/2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik trải qua gần 2 năm không thua, trước khi bị chặn lại tại Bandung, Indonesia tối 29/9.

Dù không thể nối dài thành tích, tuyển Việt Nam vẫn giữ kỷ lục bất bại dài nhất lịch sử của bóng đá Đông Nam Á. Mốc 27 trận của Việt Nam vượt 6 trận so với chuỗi 21 trận không thua mà Thái Lan thiết lập trong giai đoạn 1995-1996.

Hành trình ấy mở đầu bằng trận hòa Ấn Độ 1-1 ngày 12/10/2024, rồi được duy trì qua các trận giao hữu, vòng loại Asian Cup và ASEAN Cup. Từ những kết quả riêng lẻ, đội tuyển từng bước tạo nên chuỗi thành tích kéo dài qua 3 năm dương lịch.

Dấu ấn nổi bật nhất trong quãng thời gian này là 2 chức vô địch ASEAN Cup liên tiếp ở các kỳ giải 2024 và 2026. Cả 2 lần, tuyển Việt Nam đều vượt qua Thái Lan ở chung kết, với tổng tỷ số lần lượt là 5-3 và 4-2.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đi bóng trong trận Việt Nam thua Thái Lan 0-2 tối 29/9. Ảnh: Đức Đồng.

Kỷ lục được tính theo kết quả chính thức, bao gồm trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027. Tuyển Việt Nam từng thua 0-4 trên sân khách, nhưng kết quả sau đó được đổi thành chiến thắng 3-0 do đối thủ sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Cột mốc cuối cùng đến ngày 26/9, khi chiến thắng 1-0 trước Philippines đưa chuỗi bất bại lên 27 trận. Tuy nhiên, cuộc tái đấu với Thái Lan sau đó 3 ngày đã khiến đội tuyển phải dừng bước trong hành trình nâng cao kỷ lục.

Trên sân Si Jalak Harupat, tiền vệ Sarach Yooyen mở tỷ số ngay phút 10 bằng cú sút xa, sau tình huống hàng thủ Việt Nam phá bóng không dứt khoát. Bàn thua sớm buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải đẩy cao đội hình tìm cách đáp trả.

Hy vọng gỡ hòa xuất hiện khi Việt Nam đưa bóng vào lưới trong hiệp 1, nhưng bàn thắng bị hủy sau khi VAR xác định lỗi việt vị. Những điều chỉnh nhân sự sau giờ nghỉ cũng không giúp đội tuyển tận dụng được các cơ hội.

Khi Việt Nam tiếp tục dâng lên tìm bàn gỡ, Thái Lan khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự để ghi bàn ở phút 90+4, ấn định chiến thắng 2-0.

Thất bại còn khiến tuyển Việt Nam hết cơ hội vào chung kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp Pakistan ngày 2/10, với mục tiêu giữ vị trí nhì bảng B để giành quyền dự trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.