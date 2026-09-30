Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group 2026 Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Hành trình bền bỉ theo đuổi đam mê

Với anh Nam, niềm đam mê chạy bộ nhiều năm qua như một hành trình không có vạch đích, là món ăn tinh thần không thể thiếu, giúp bản thân nâng cao sức khỏe, vượt qua mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng.

Anh Phạm Thế Nam (bìa phải) rèn luyện chạy bộ hằng ngày.

Sải bước vì sức khỏe

Anh Phạm Thế Nam chia sẻ: “Tình yêu từ môn chạy bộ đến với anh khá muộn, khoảng tháng 10-2023, khi đã 45 tuổi. Trước đó, tôi đã chơi nhiều môn thể thao như: gym, cầu lông, bóng bàn, đi bộ, sau đó thử sức với môn chạy bộ”.

Sau một thời gian làm quen với bộ môn này, anh nhận thấy sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực. Vì vậy, anh quyết định chọn chạy bộ để rèn luyện sức khỏe mỗi ngày. Theo anh Nam, bước đầu làm quen với một bộ môn thể thao mới khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Khi mới tập chạy, do cơ thể chưa thích nghi nên nhịp tim tăng cao, chạy rất nhanh mệt. Bên cạnh đó, các cơ bắp đều đau nhức trong thời gian dài và phải gần một năm sau mới hoàn toàn thích nghi.

Qua trao đổi với các bạn cùng chạy, vận động viên chạy bộ, anh điều chỉnh cách tập luyện phù hợp để tránh cơ thể bị quá tải, mệt mỏi. Khi cơ thể đã hoàn toàn thích nghi, sau mỗi lần chạy, anh đều cảm thấy cơ thể sảng khoái, thăng hoa.

Anh Nam cho biết: “Bản thân tự cảm nhận sự thay đổi của cơ thể qua từng buổi chạy và cảm nhận được sự sảng khoái sau mỗi buổi chạy. Mặt khác, tôi tập luyện không phải để thi đấu, không phải để tranh huy chương và cũng không quan tâm nhiều đến thành tích đạt được. Tuy nhiên, tôi vẫn đặt ra những mục tiêu tập luyện riêng cho bản thân. Khi đạt được mục tiêu, tôi cảm thấy rất vui và tiếp tục phấn đấu chinh phục những cự ly mới”.

Lan tỏa tình yêu chạy bộ

So với nhiều người khác, những ngày đầu, anh Nam không tham gia câu lạc bộ, đội, nhóm chạy nào mà qua thời gian chạy rồi làm quen với một vài đồng nghiệp là giáo viên và một số người bạn khác cùng đam mê trên đường chạy ở khu vực 2 phường: Đồng Xoài, Bình Phước.

Mỗi ngày, anh Nam rèn luyện môn thể thao này ở 2 khung giờ sáng, chiều. Buổi sáng bắt đầu từ 4h30 phút và buổi chiều từ 17h. Mỗi ngày anh chạy 26,8km với tổng thời gian 3 giờ.

“Để lan tỏa tình yêu chạy bộ trong cộng đồng, yếu tố quan trọng nhất là chạy đúng cách. Tức là chạy phù hợp với khả năng của bản thân, không cố chạy nhanh sẽ chóng chán, chóng mệt và dễ bỏ cuộc. Nếu có thể, bạn hãy tham gia chạy theo đội, nhóm để giảm bớt nhàm chán, vì tinh thần đồng đội. Khi chúng ta đã cảm nhận được sự thay đổi tích cực của cơ thể thì tình yêu chạy bộ sẽ tự động đến một cách tự nhiên” - anh Nam chia sẻ.

Anh Nam kỳ vọng ở Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai sẽ có nhiều runer trên cả nước, các lứa tuổi sẽ đến với thành phố Đồng Nai nói chung và phường Bình Phước nói riêng.

Tại Đồng Nai Marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, anh Nam sẽ đăng ký tham gia ở cự ly 21km. Mục tiêu đề ra là 1h45 phút (tốc độ chạy 5 phút/km). Hiện anh Nam cùng các chân chạy đang rèn luyện mỗi ngày, phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra trong mùa giải năm nay.