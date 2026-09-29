Gần 600 vận động viên và đại diện của 45 nước dự Giải võ cổ truyền Việt Nam tại Italia

Đoàn võ cổ truyền Việt Nam xuất quân tham dự Cervia 2026. (Ảnh: MG)

Trọng tâm của chương trình là Giải vô địch và vô địch trẻ thế giới Võ cổ truyền Việt Nam-Italia 2026, dự kiến quy tụ hơn 500 huấn luyện viên, vận động viên, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi. Sự kiện do Liên đoàn thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) chủ trì, phối hợp Liên đoàn Wushu Kung Fu và Võ thuật Việt Nam-Italia (FIWuK), với sự hỗ trợ của Vùng Emilia-Romagna và thành phố Cervia.

Quy mô của Cervia 2026 không chỉ nằm ở giải đấu chính mà còn ở sự tham gia của cộng đồng võ cổ truyền Việt Nam tại nhiều quốc gia. Gần 600 đại biểu, cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên dự kiến tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình, với đại diện đến từ 45 quốc gia.

Bên cạnh thi đấu, trong khuôn khổ chương trình diễn ra Đại hội đồng WFVV nhiệm kỳ II (2026-2031), các khóa tập huấn, thi và nâng cấp trọng tài quốc tế, thi nâng đai, hội thảo, đào tạo, trao đổi chuyên môn và các hoạt động giao lưu văn hóa. Việc kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một sự kiện tạo điều kiện để các tổ chức, võ đường, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế.

Đoàn võ cổ truyền Việt Nam tham dự Cervia 2026 gồm 83 thành viên. (Ảnh: MG)

Đoàn võ cổ truyền Việt Nam tham dự Cervia 2026 gồm 83 thành viên theo Quyết định số 1291/QĐ-TDTTVN ngày 27/8/2026 của Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Trưởng đoàn là Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam. Thành phần đoàn gồm cán bộ quản lý, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên, trong đó có 40 vận động viên được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Với các vận động viên, Cervia 2026 là cơ hội thi đấu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn trong môi trường quốc tế, đồng thời giúp lực lượng trẻ tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận những yêu cầu của các giải đấu ở nước ngoài.

Một điểm đáng chú ý của sự kiện là hệ thống thi đấu được xây dựng cho nhiều thế hệ, từ vận động viên trẻ đến nhóm tuổi 41-60. Các nội dung gồm đối kháng, quyền thuật và đối luyện, qua đó thể hiện nhiều đặc trưng của Võ cổ truyền Việt Nam. Ở nhóm 18-40 tuổi, đối kháng nam và nữ được tổ chức theo hạng cân với hai hình thức H1, không đội mũ và không mặc giáp, và H2, sử dụng mũ, giáp cùng bảo hộ khuỷu tay.

Nội dung quyền gồm quyền quy định, quyền tự chọn và đối luyện. Vận động viên dưới 17 tuổi có thêm các nội dung biểu diễn tập thể và đối luyện, trong khi nhóm 41-60 tuổi thi quyền tự chọn và đối luyện. Hệ thống này tạo sân chơi cho nhiều lứa tuổi, đồng thời giúp võ cổ truyền Việt Nam được thể hiện qua kỹ thuật đối kháng, quyền thuật, biểu diễn và phối hợp.

Các võ sĩ, võ sư tham gia lễ xuất quân. (Ảnh: MG)

Cervia 2026 cũng được thiết kế như một diễn đàn chuyên môn, thay vì chỉ tập trung vào kết quả thi đấu. Các chương trình tập huấn, thi trọng tài quốc tế, thi nâng đai và hội thảo hướng tới trao đổi về luật thi đấu, phương pháp huấn luyện, đánh giá kỹ thuật, đào tạo vận động viên và xây dựng lực lượng kế cận.

Việc tổ chức các hoạt động này song hành với giải đấu tạo điều kiện để võ sư, huấn luyện viên, trọng tài và vận động viên đến từ nhiều quốc gia chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận những phương pháp tổ chức, đào tạo và thi đấu khác nhau. Qua đó, các tổ chức võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài có thêm điều kiện nâng cao hoạt động chuyên môn và từng bước tăng cường sự thống nhất trong quá trình phát triển môn võ này trên phạm vi quốc tế.

Sự hiện diện của lực lượng trẻ là một phần quan trọng trong chương trình. Bên cạnh cơ hội thi đấu, các võ sinh trẻ được tiếp cận luật thi đấu, công tác trọng tài, môi trường thi đấu quốc tế và những phương pháp huấn luyện khác nhau. Việc gặp gỡ các võ sinh đến từ 45 quốc gia cũng mở rộng không gian giao lưu và giúp thế hệ trẻ Việt Nam nhận diện rõ hơn cộng đồng Võ cổ truyền Việt Nam đang phát triển ở nhiều nơi trên thế giới.

Đối với những quốc gia đang xây dựng phong trào, lực lượng trẻ là nền tảng để duy trì tập luyện, đào tạo và truyền dạy. Vì vậy, một giải đấu dành cho nhiều nhóm tuổi không chỉ hướng tới thành tích trước mắt mà còn tạo điều kiện cho sự kế thừa lâu dài.

Ở góc độ văn hóa và đối ngoại, Cervia 2026 được xác định là hoạt động kết hợp giữa thể thao, văn hóa, cộng đồng và truyền thông. Thông qua thi đấu, biểu diễn, giao lưu và quảng bá văn hóa, sự kiện hướng tới giới thiệu những giá trị đặc sắc của Võ cổ truyền Việt Nam, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hoạt động này cũng đồng thời được đặt trong định hướng của chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030, trong đó xác định nhiệm vụ xây dựng Đề án quảng bá võ thuật Việt Nam, đưa võ thuật trở thành một phương thức quảng bá hình ảnh đất nước. Các hoạt động tại Italia vì vậy được kỳ vọng góp phần mở rộng mạng lưới võ đường, câu lạc bộ, đào tạo và giao lưu quốc tế, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Cervia 2026 vì thế không chỉ là một giải đấu dành cho các vận động viên võ cổ truyền Việt Nam mà còn là điểm gặp gỡ giữa thi đấu, đào tạo, chuyên môn và giao lưu quốc tế. Với 83 thành viên trong đoàn Việt Nam, trong đó có 40 vận động viên, cùng sự tham dự của đại diện 45 quốc gia, sự kiện tạo ra một không gian để các thế hệ võ sinh, huấn luyện viên, trọng tài và võ sư cùng trao đổi và phát triển.

Sau những ngày hoạt động tại Italia, những kết nối được hình thành tại Cervia sẽ tiếp tục được duy trì thông qua các võ đường, câu lạc bộ và thế hệ võ sinh đang tập luyện, truyền dạy võ cổ truyền Việt Nam.