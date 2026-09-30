Asiad ngày ngày 30/9: Hy vọng Vàng Nguyễn Thị Tâm

Tính đến hết ngày 29/9, đoàn TTVN giành được 2 HCV, 1 HCB, 17 HCĐ tại Asiad 2026. Dù tuyển cầu mây Việt Nam giải tỏa cơn khát vàng sau 1 tuần thi đấu, nhưng đây chưa phải là thành tích như mong muốn của đoàn TTVN.

Để có thể hoàn thành mục tiêu giành từ 4-6 HCV, buộc các VĐV Việt Nam phải thi đấu vượt ngưỡng, cùng với yếu tố may mắn. Trong ngày thi đấu chính thức thứ 12 của Đại hội, đoàn TTVN tranh tài ở 6 môn, đặt sự kỳ vọng ở judo, vật, bắn súng và boxing.

Trong các môn này, Nguyễn Thị Tâm là niềm hy vọng lớn nhất. Nữ võ sĩ Việt Nam sẽ đấu trận bán kết với đối thủ Kazakhstan ở hạng cân 51kg vào lúc 11h15. Từng giành nhiều huy chương ở đấu trường châu Á, Nguyễn Thị Tâm có thể làm nên chuyện.

Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy không đạt phong độ tốt ở Asiad năm nay. Anh cùng các đồng đội Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi đấu ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất.

Thành tích của đoàn TTVN ở Asiad 2026:

HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Thị Hồng Liên (cầu mây, đôi nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (17): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam).