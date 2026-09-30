Tin thể thao (30-9): Tây Ban Nha thắng dễ Croatia

Khi trận đấu mới trôi qua chưa đầy 2 phút, Lamine Yamal ghi bàn giúp đội tuyển Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua sớm, Croatia nỗ lực tấn công tìm kiếm bàn thắng, và sau nhiều cố gắng, đội khách đã có bàn gỡ hòa ở phút 29, người lập công là Beljo. Dù vậy, niềm vui của đội tuyển Croatia chỉ kéo dài được ít phút trước khi Pubill ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho chủ nhà ở phút 31, tái lập lợi thế dẫn bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ trận đấu trước Croatia. Phút 63, Yamal hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1 sau pha "dọn cỗ" của đồng đội Pedri.

Phút 89, lại là Pedri kiến tạo để Nico Williams ghi bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Với chiến thắng này, nhà vô địch World Cup tạm đứng đầu bảng C UEFA Nations League với 6 điểm sau 2 lượt trận.

Tin thể thao (30-9): Yamal lập cú đúp giúp Tây Ban Nha thắng dễ Croatia. Ảnh: Getty

Ait-Nouri có thể là cầu thủ đầu tiên rời Man City

Ait-Nouri có thể trở thành cầu thủ đầu tiên rời Man City trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, khi Juventus được cho là đã liên hệ với người đại diện của hậu vệ người Algeria.

Theo Gazzetta dello Sport, Juventus đang theo dõi Ait-Nouri và đã có cuộc trao đổi với phía cầu thủ. Đội bóng Serie A muốn đưa anh tới Turin theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt. Ait-Nouri được cho là muốn tìm một câu lạc bộ có thể trao cho anh nhiều cơ hội thi đấu hơn.

Trong bối cảnh Man City đang đối mặt với những bất ổn liên quan đến vụ việc vi phạm ở Premier League và có khả năng tiến hành cải tổ nhân sự, Ait-Nouri có thể là một trong những cái tên đầu tiên tìm kiếm bến đỗ mới.

Ait-Nouri có thể là cầu thủ đầu tiên rời Man City. Ảnh: Getty

CEO Barcelona từ chức sau một năm

Barcelona đang có sự thay đổi trong bộ máy điều hành khi Tổng giám đốc Manel Del Rio quyết định rời vị trí chỉ sau một năm đảm nhiệm.

Theo ARA, Del Rio đã thông báo quyết định từ chức với Chủ tịch Joan Laporta và sẽ chính thức chia tay Barcelona. Câu lạc bộ Barcelona xác nhận hai bên đạt thỏa thuận chấm dứt hợp tác trên tinh thần đồng thuận, đồng thời ghi nhận những đóng góp của Del Rio.

Sự ra đi của Del Rio diễn ra trong bối cảnh Barcelona vẫn chịu sức ép về tài chính. Câu lạc bộ đã có những cải thiện trong việc đáp ứng các quy định công bằng tài chính nhưng vẫn cần huy động thêm các khoản vay lớn để hoàn tất quá trình cải tạo sân Camp Nou.

Sergio Serrano, người gia nhập Barcelona từ Banco Sabadell và bắt đầu giữ chức Giám đốc tài chính từ tháng 6, sẽ đảm nhận phần lớn nhiệm vụ điều hành trong thời gian tới.

Mbappe có thể kịp trở lại dự El Clasico

Real Madrid đón tín hiệu tích cực về tình hình chấn thương của Kylian Mbappe, Federico Valverde và Ibrahima Konate khi cả ba được dự đoán có thể trở lại trước trận El Clasico với Barcelona vào cuối tháng 10.

Mbappe gặp vấn đề ở đầu gối trái sau khi ghi bàn giúp đội tuyển Pháp thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 vào ngày 25-9. Trong khi đó, Konate chấn thương đầu gối khi tập trung cùng đội tuyển Pháp, còn Valverde bị đau mắt cá chân trong trận derby Madrid với Atletico.

Theo ESPN, Valverde có khả năng trở lại ngay khi La Liga thi đấu trở lại vào tuần tới. Khả năng ra sân của Mbappe và Konate trước Villarreal vẫn chưa chắc chắn, nhưng Real Madrid tự tin bộ ba này sẽ đủ thể lực cho trận El Clasico tại Camp Nou.

Mbappe có thể kịp trở lại dự El Clasico. Ảnh: Getty

Djokovic và Zverev chung nhánh tại Trung Quốc Mở rộng 2026

Jannik Sinner rút lui do chấn thương đầu gối phải chưa hồi phục, nhưng Trung Quốc Mở rộng 2026 vẫn thu hút sự chú ý khi Novak Djokovic, Alexander Zverev và Daniil Medvedev cùng nằm ở nửa trên nhánh đấu.

Sự vắng mặt của Sinner giúp Zverev được đôn lên hạt giống số một. Tay vợt người Đức sẽ gặp Cameron Norrie ở vòng đầu. Djokovic, hạt giống số sáu, khởi đầu bằng trận gặp Nuno Borges. Đây là lần đầu Djokovic trở lại Bắc Kinh kể từ năm 2015, khi anh đánh bại Rafael Nadal ở chung kết để lần thứ sáu đăng quang.

Trung Quốc Mở rộng 2026 diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 30-9 đến 6-10 trên mặt sân cứng ngoài trời. Giải thuộc cấp độ ATP 500 và tổng tiền thưởng là 4,089 triệu USD.

Djokovic (trái) chúc mừng Zverev sau khi xin bỏ cuộc vì chấn thương ở bán kết Australia Mở rộng 2025. Ảnh: Reuters

Xuân Son chấn thương, câu lạc bộ Nam Định được FIFA hỗ trợ

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở về Việt Nam để tiếp tục điều trị chấn thương gặp phải khi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau khi kiểm tra y tế tại Indonesia, Xuân Son được xác định tổn thương cơ đùi sau và dự kiến cần 4-6 tuần để hồi phục. Theo nguyện vọng của tiền đạo này, huấn luyện viên Kim Sang-sik đồng ý để anh trở về Việt Nam, đồng thời VFF sẽ phối hợp với câu lạc bộ Nam Định theo dõi quá trình điều trị.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và Trưởng đoàn Trần Anh Tú động viên Nguyễn Xuân Son trước khi về nước điều trị chấn thương. Ảnh: VFF

Theo quy định của FIFA, khi cầu thủ chấn thương trong thời gian làm nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia tại FIFA ASEAN Cup 2026, câu lạc bộ chủ quản sẽ được nhận khoản hỗ trợ tài chính từ FIFA. Vì vậy, câu lạc bộ Nam Định sẽ được hưởng cơ chế hỗ trợ này do Xuân Son gặp chấn thương khi phục vụ đội tuyển Việt Nam.