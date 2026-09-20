Raphinha lập hai hat-trick liên tiếp, Barca phá kỷ lục đầu mùa

Chuyến làm khách tại sân Ramon Sanchez Pizjuan ở vòng 7 La Liga hôm 20/9 (giờ Hà Nội) không hề dễ dàng với thầy trò HLV Hansi Flick.

Chủ nhà Sevilla chơi áp sát quyết liệt, liên tục gây khó khăn cho đội đầu bảng và còn vượt lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu của tiền vệ Youssouf Fofana ở phút 18.

Đúng lúc Barca gặp khó, tiền đạo Raphinha lại lên tiếng. Phút 22, đội trưởng người Brazil đón đường chuyền xuyên tuyến của trung vệ Andreas Christensen, loại bỏ hậu vệ đối phương rồi đặt lòng chân phải vào góc xa, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn gỡ giúp Barca tránh được bất lợi trước giờ nghỉ, nhưng phải sang hiệp 2, đội khách mới thực sự tìm lại thế trận. Phút 52, từ quả tạt của tiền đạo Lamine Yamal, tiền đạo Raphinha băng vào giữa 2 hậu vệ Sevilla rồi đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1.

Đến phút 69, bộ đôi này tiếp tục khiến hàng thủ đội chủ nhà bất lực. Đón đường chọc khe của Yamal, chân sút 30 tuổi thoát xuống rồi bấm bóng bằng chân trái qua đầu thủ môn Odysseas Vlachodimos, ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca.

Tiền đạo Raphinha chia vui cùng đồng đội Lamine Yamal, người kiến tạo 2 bàn trong chiến thắng 3-1 của Barca trước Sevilla. Ảnh: AP.

Ba bàn thắng gồm bằng chân phải, đầu và chân trái giúp đội trưởng Barca hoàn tất một hat-trick hoàn hảo. Đáng nói, chỉ 4 ngày trước, anh cũng ghi 3 bàn trong chiến thắng 7-2 trước Racing Santander, qua đó có 2 hat-trick liên tiếp tại La Liga.

Phong độ bùng nổ ấy đưa Raphinha lên 12 bàn sau 7 vòng La Liga. Nếu tính cả Champions League, chân sút sinh năm 1996 đã có 14 pha lập công sau 8 lần ra sân từ đầu mùa, đạt hiệu suất trung bình 1,75 bàn mỗi trận.

Thành tích ghi bàn ấy càng gây chú ý khi Raphinha vốn sở trường đá cánh. Sau khi tiền đạo Robert Lewandowski rời Barca, HLV Hansi Flick bố trí anh chơi cao nhất trên hàng công.

Thay vì đứng cố định trong vòng cấm, đội trưởng Barca thường lùi xuống phối hợp hoặc dạt biên kéo giãn hàng thủ, trước khi tăng tốc đón đường chuyền của đồng đội.

Trong vai trò mới, Raphinha còn hưởng lợi từ khả năng kiến tạo của đàn em Yamal. Ngôi sao 19 tuổi không ghi bàn trước Sevilla nhưng góp dấu giày vào cả 2 pha lập công trong hiệp 2, cho thấy sự ăn ý giữa 2 mũi nhọn trên hàng công đội bóng xứ Catalan.

Nếu Raphinha liên tiếp thiết lập những cột mốc cá nhân, Barca cũng đang có màn khởi đầu chưa từng thấy trong lịch sử CLB.

Chiến thắng trước Sevilla giúp thầy trò HLV Hansi Flick toàn thắng cả 8 trận chính thức đầu mùa, nối dài kỷ lục được thiết lập sau trận thắng Racing Santander hồi giữa tuần.

Riêng tại La Liga, đội chủ sân Camp Nou giành trọn 21 điểm sau 7 vòng và ghi tới 31 bàn, trung bình hơn 4 bàn mỗi trận. Barca tạm bỏ xa Real Madrid 6 điểm trên bảng xếp hạng, dù đối thủ còn 1 trận chưa đấu. Trong khi đó, Sevilla đứng thứ 5 với 13 điểm.

Sau quãng nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, Barca trở về sân nhà tiếp Getafe lúc 23h30 ngày 10/10, trong khuôn khổ vòng 8 La Liga.