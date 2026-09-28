Thua 'thần cơ' billiards thế giới, Bao Phương giành ngôi á quân World Championship 2026

Để góp mặt ở trận đấu cuối cùng, Bao Phương Vinh đã vượt qua Tasdemir Tayfun, cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng hạng 9 thế giới và từng 3 lần vô địch World Cup. Ở bán kết còn lại, Eddy Merckx đánh bại Sameh Sidhom (Ai Cập).

Bao Phương Vinh đã có một giải đấu thành công

Đang đứng hạng 2 thế giới, Eddy Merckx nổi tiếng với biệt danh “thần cơ” và được xem là một trong những cơ thủ có bản lĩnh đặc biệt ở các trận chung kết. Trong khi đó, Bao Phương Vinh là nhà vô địch thế giới năm 2023 và sau 3 năm mới trở lại trận chung kết World Championship.

Trận đấu diễn ra giằng co ngay từ đầu. Eddy Merckx khởi đầu tốt với series 6 điểm để dẫn 8-2, nhưng Bao Phương Vinh kiên trì bám đuổi. Cơ thủ Việt Nam liên tiếp tung các series 7 điểm để hai lần vượt lên, trong đó có thời điểm dẫn 29-24 sau hiệp đầu.

Sang hiệp 2, Eddy Merckx thể hiện đẳng cấp bằng series 15 điểm, đảo ngược thế trận và dẫn 41-30. Bao Phương Vinh nỗ lực đáp trả, rút ngắn cách biệt xuống 39-41, nhưng không thể hoàn tất màn ngược dòng.

Bốn cơ thủ mạnh nhất giải đấu

Ở thời điểm quyết định, Eddy Merckx tung series 9 điểm để khép lại trận chung kết với chiến thắng 50-39 sau 19 lượt cơ, qua đó lần thứ hai trong trận đấu tạo được bước ngoặt quan trọng.

Eddy Merckx vô địch giải nhận 40.000 euro tiền thưởng, trong khi Bao Phương Vinh nhận 20.000 euro cho vị trí á quân.

Dù chưa thể lần thứ hai đăng quang World Championship, Bao Phương Vinh vẫn để lại dấu ấn với hành trình ấn tượng, đặc biệt là những màn ngược dòng giàu cảm xúc.

Trước một Eddy Merckx quá bản lĩnh ở trận chung kết, cơ thủ Việt Nam đã chiến đấu đến những lượt cơ cuối cùng.