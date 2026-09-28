ASIAD 20: Trịnh Thu Vinh vượt nhà vô địch Olympic, hụt huy chương trong gang tấc

Trịnh Thu Vinh lỡ tấm huy chương ở nội dung 25m súng ngắn nữ. Ảnh: Bùi Lượng

Chiều 28-9, Trịnh Thu Vinh bước vào chung kết 25m súng ngắn nữ ASIAD 20 với quyết tâm cạnh tranh huy chương. Xạ thủ Việt Nam có thời điểm thi đấu bùng nổ, vươn lên đồng hạng nhì và chỉ kém vị trí dẫn đầu đúng một hit, nhưng không thể duy trì sự ổn định ở những loạt bắn quyết định.

Thể thức chung kết 25m súng ngắn nữ khắc nghiệt khi thành tích được tính bằng số phát bắn đạt chuẩn (hit), thay vì cộng điểm từng viên như vòng loại. Mỗi loạt gồm 5 viên, mỗi phát đạt chuẩn được tính một hit. Sau các loạt bắn, xạ thủ có thành tích thấp nhất lần lượt bị loại.

Thu Vinh khởi đầu với 3 hit ở loạt đầu tiên. Sau 3 loạt, cô có 9 hit. Bước vào giai đoạn loại trực tiếp, xạ thủ Việt Nam bắt đầu tăng tốc, lần lượt nâng thành tích lên 14 rồi 18 hit.

Đến sau 30 phát, Thu Vinh có 23 hit. Đặc biệt, ở loạt bắn tiếp theo, cô thực hiện hoàn hảo cả 5 phát, nâng tổng thành tích lên 28 hit sau 35 phát. Kết quả này giúp Thu Vinh vươn lên đồng hạng nhì với Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc), chỉ kém người dẫn đầu Kim Hyon Suk (Triều Tiên) đúng 1 hit.

Cơ hội huy chương mở ra rất rõ với xạ thủ Việt Nam.

Tuy nhiên, ở thời điểm cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định, Thu Vinh không duy trì được phong độ. Trong loạt 5 phát tiếp theo, cô chỉ có 2 hit, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đạt thành tích tốt hơn.

Sau 40 phát, Thu Vinh dừng lại ở 30 hit, tụt xuống vị trí thứ tư và phải chia tay cuộc đua huy chương.

Đây là kết quả đầy tiếc nuối bởi Thu Vinh từng có thời điểm áp sát ngôi đầu và chỉ cách vị trí dẫn đầu 1 hit. Dẫu vậy, vị trí thứ tư cũng cho thấy xạ thủ Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu trong một chung kết quy tụ những tay súng mạnh của châu Á.

Trước đó, Thu Vinh đã có màn trình diễn ấn tượng tại vòng loại khi giành vị trí thứ ba với 585 điểm sau 60 viên của hai phần bắn chậm và bắn nhanh.

Ở phần bắn chậm ngày 27-9, xạ thủ Việt Nam đạt 291 điểm. Sang phần bắn nhanh sáng 28-9, Thu Vinh tiếp tục thi đấu ổn định với 294/300 điểm, qua đó giành quyền vào chung kết.

Đáng chú ý, Thu Vinh đã vượt qua nhiều đối thủ tên tuổi để góp mặt trong tốp 8, trong khi đương kim vô địch Olympic Paris 2024 Yang Jiin của Hàn Quốc gây bất ngờ lớn khi chỉ đạt 575 điểm, xếp thứ 16 và bị loại ngay từ vòng loại.

Yang Jiin là một trong những xạ thủ hàng đầu thế giới ở nội dung 25m súng ngắn nữ. Việc nhà vô địch Olympic không thể giành quyền vào chung kết càng cho thấy tính cạnh tranh khốc liệt của nội dung này tại ASIAD 20.

Tại ASIAD 20, Thu Vinh trước đó đã cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành Huy chương đồng đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ với tổng thành tích 1.719 điểm.