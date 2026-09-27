Barcelona không quan tâm đến tài năng trẻ JJ Gabriel của MU

JJ Gabriel đã gắn bó với MU từ năm 11 tuổi. (Nguồn: Trang chủ MU)

Tuần trước, JJ Gabriel đã yêu cầu được chấm dứt hợp đồng, rời MU ngay thời điểm này. Theo truyền thông Anh, sao trẻ 15 tuổi đang được một loạt ông lớn châu Âu để mắt đến, trong đó có Barca.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Giám đốc thể thao của Blaugrana, Deco đã phủ nhận thông tin trên: “Không có gì để nói về cậu bé này cả. Tôi không quá ngạc nhiên khi nhiều cầu thủ trẻ được liên hệ với Barca. Dù vậy, chúng tôi không quan tâm đến thương vụ này.

Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra và liệu cậu ấy còn là cầu thủ của MU hay không? Chúng tôi không liên quan đến việc đó. Bàn luận về tương lai của cầu thủ CLB khác không phải việc của chúng tôi”.

Gabriel đã gắn bó với MU từ năm 11 tuổi và được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá châu Âu.

Mùa giải trước, anh đã ghi được 26 bàn thắng trong 29 lần ra sân ở giải Premier League U18 và Cúp FA dành cho đội trẻ, thường xuyên tập luyện cùng đội 1 Quỷ đỏ.

Phong độ ấn tượng đó tiếp tục được duy trì ở mùa giải này, khi Gabriel lập hat-trick trong chiến thắng trước Sabah tại UEFA Youth League hồi đầu tháng.

Theo Daily Mail, sự sa sút nghiêm trọng của MU sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson (từ 2013) là nguyên nhân chính khiến Gabriel quyết tâm rời Old Trafford.

Anh nhận thấy, Quỷ đỏ hiện tại đã bị các ông lớn châu Âu bỏ xa và muốn học hỏi từ những người giỏi nhất để phát huy tối đa tiềm năng của mình.