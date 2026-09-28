ASIAD 20: Trịnh Thu Vinh lỡ huy chương sau loạt bắn khắc nghiệt

Sau vòng loại thi đấu xuất sắc vào buổi sáng 28-9, Trịnh Thu Vinh tiến vào chung kết 25m súng ngắn nữ trong buổi chiều cùng ngày với mục tiêu cạnh tranh huy chương ASIAD 20. Thể thức chung kết khắc nghiệt khi thành tích được tính theo số phát bắn đạt chuẩn (hit), thay vì cộng điểm từng viên như vòng loại.

Trịnh Thu Vinh lỡ huy chương nội dung 25m súng ngắn ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Mỗi loạt gồm 5 viên; mỗi phát đạt chuẩn được tính một hit, còn phát không đạt chuẩn không được tính điểm. Sau những loạt đầu, các xạ thủ có thành tích thấp nhất lần lượt bị loại.

Trịnh Thu Vinh nhập cuộc với 3 hit ở loạt đầu tiên và sau 3 loạt bắn có tổng 9 hit. Bước sang giai đoạn loại trực tiếp, xạ thủ Việt Nam bắt đầu tăng tốc, nâng thành tích lên 14 hit rồi 18 hit. Thu Vinh sau đó có giai đoạn thi đấu rất ấn tượng, đạt 23 hit sau 30 phát bắn.

Đặc biệt ở loạt tiếp theo, xạ thủ Việt Nam thực hiện thành công cả 5/5 phát, nâng tổng thành tích lên 28 hit sau 35 phát, qua đó vươn lên đồng hạng nhì với Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc), chỉ kém người dẫn đầu Kim Hyon Suk (CHDCND Triều Tiên) đúng 1 hit.

Tuy nhiên, chính ở thời điểm cuộc cạnh tranh huy chương trở nên căng thẳng nhất, Thu Vinh không duy trì được sự ổn định. Ở loạt 5 viên tiếp theo, cô chỉ có 2 hit, trong khi các đối thủ trực tiếp đạt kết quả tốt hơn. Thu Vinh dừng lại ở 30 hit sau 40 phát, tụt xuống vị trí thứ 4 và phải chia tay cuộc đua huy chương.

Đây là kết quả khá đáng tiếc bởi Trịnh Thu Vinh đã ở rất gần nhóm huy chương và từng có thời điểm chỉ cách vị trí dẫn đầu 1 hit. Tuy nhiên, vị trí thứ 4 trong một chung kết có chất lượng chuyên môn cao vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh của Thu Vinh ở nội dung sở trường.

Trước đó, ở vòng loại, Thu Vinh có màn trình diễn ấn tượng. Sau 60 viên của 2 phần bắn chậm và bắn nhanh, cô đạt tổng cộng 585 điểm, xếp thứ 3 và giành quyền vào chung kết. Vòng loại cũng chứng kiến bất ngờ lớn khi nhà vô địch Olympic Paris 2024 Yang Ji-in (Hàn Quốc) chỉ đạt 575 điểm, xếp thứ 16 và không giành được quyền vào chung kết.

Tại ASIAD 20, Trịnh Thu Vinh trước đó đã cùng Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy giành huy chương đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ với tổng thành tích 1.719 điểm.

Tính đến 14 giờ chiều 28-9, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn tạm xếp hạng 21 chung cuộc với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 16 huy chương đồng.

Thành tích thi đấu của các xạ thủ tại chung kết 25m súng ngắn nữ tại ASIAD 20. Ảnh: asiangames2026.org