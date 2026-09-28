HLV Thái Lan tuyên bố lực lượng mạnh hơn, quyết thắng tuyển Việt Nam

Tuyển Thái Lan sẽ chạm trán Việt Nam trong trận derby Đông Nam Á ở lượt trận thứ hai vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 29/9. Trước màn so tài được chờ đợi tại Bandung, HLV Anthony Hudson dành nhiều lời khen cho tuyển Việt Nam, đặc biệt là khả năng tổ chức và chuyển trạng thái.

Nhà cầm quân người Anh cho rằng Việt Nam sở hữu hệ thống thi đấu có tính kỷ luật cao, lối chơi rõ ràng và khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh. Đây cũng là những yếu tố khiến “Voi chiến” phải dành sự tôn trọng cho đối thủ.

“Tôi rất tôn trọng Việt Nam và HLV của họ. Họ đã thể hiện rất tốt, sở hữu nhiều cầu thủ giỏi, có phong cách chơi bóng rõ ràng và hiệu quả. Đây là trận đấu khiến chúng tôi rất hào hứng và khao khát được thi đấu”, Anthony Hudson chia sẻ.

HLV Anthony Hudson đánh giá cao tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng khẳng định Thái Lan hiện sở hữu đội hình mạnh hơn so với giải đấu trước và sẵn sàng hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp. Ảnh: FAT

HLV Thái Lan đồng thời nhắc tới những khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu trước. Theo ông, việc triệu tập lực lượng khi các CLB bước vào giai đoạn tiền mùa giải khiến ban huấn luyện không dễ dàng có được đội hình như mong muốn.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khác. Anthony Hudson cho rằng Thái Lan bước vào trận gặp Việt Nam với lực lượng mạnh hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn. “Ở giải đấu trước, việc sắp xếp đội hình của chúng tôi không dễ dàng vì đó là giai đoạn tiền mùa giải. Chúng tôi may mắn khi nhiều CLB cho phép các cầu thủ lên tuyển. Với đội hình hiện tại, chúng tôi rất mong chờ trận đấu với Việt Nam”, ông nói.

Anthony Hudson cũng không muốn đội bóng của mình tập trung quá nhiều vào một cá nhân bên phía Việt Nam. Theo chiến lược gia 45 tuổi, sức mạnh lớn nhất của “Những chiến binh Sao vàng” nằm ở tính tập thể.

“Tôi cho rằng điểm mạnh của Việt Nam nằm ở hệ thống đội bóng. Họ có tính tổ chức và kỷ luật rất cao, có cách chơi rõ ràng và hiệu quả, đồng thời chuyển trạng thái mạnh mẽ, nhanh chóng. Họ cũng có nền tảng thể chất tốt. Tôi nghĩ đó là những điểm mạnh của Việt Nam, thay vì tập trung vào bất kỳ cá nhân nào”, Hudson nhận xét.

Dù đánh giá cao Việt Nam, HLV Thái Lan vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng. Ông xem đội bóng của HLV Kim Sang Sik là ứng viên đáng chú ý tại giải đấu. “Họ vẫn là một đội bóng rất mạnh và là một trong những đội được đánh giá cao tại giải đấu”, Hudson nói. Nhà cầm quân người Anh kỳ vọng trận đấu tại Bandung sẽ tiếp tục diễn ra hấp dẫn như những lần chạm trán trước đây.

“Với lực lượng mạnh hơn của chúng tôi, chắc chắn trận đấu này sẽ khác biệt. Đây sẽ là một trận đấu thú vị đối với người hâm mộ. Tôi tôn trọng ban huấn luyện Việt Nam và chúng tôi thực sự rất hào hứng với trận đấu này”, HLV Anthony Hudson khẳng định và quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam.

Trận Việt Nam và Thái Lan diễn ra ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Đây là màn so tài được chờ đợi nhất ở lượt trận thứ hai FIFA ASEAN Cup 2026.