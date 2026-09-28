Việt Nam có nên chơi thấp trước Thái Lan?

Chiến thắng 1-0 trước Philippines giúp tuyển Việt Nam có ba điểm đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng cách trận đấu diễn ra cho thấy HLV Kim Sang-sik vẫn còn nhiều điều phải cân nhắc trước cuộc đối đầu Thái Lan.

Sau bàn mở tỷ số của Đình Bắc ở phút 25, Việt Nam không duy trì được thế chủ động như mong muốn. Philippines có thời điểm đẩy đội hình lên khá cao, đưa bóng vào lưới ở phút 82 trước khi VAR xác định việt vị, rồi tiếp tục tạo ra cơ hội ở thời gian bù giờ. Việt Nam thắng, nhưng đó không phải kiểu chiến thắng cho phép đội bóng thoải mái mang nguyên cách chơi ấy sang trận kế tiếp.

Thái Lan chắc chắn là thử thách khó hơn. Đội bóng của HLV Anthony Hudson mở màn bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan, ghi hai bàn trong mỗi hiệp và gần như không phải trải qua giai đoạn nào quá căng thẳng. So với Philippines, Thái Lan có chất lượng xử lý bóng tốt hơn ở trung tuyến, nhiều cầu thủ có khả năng chơi giữa các tuyến và đủ nhân sự để thay đổi cách tấn công trong trận.

Bởi vậy, câu hỏi với Việt Nam không đơn giản là có nên đôi công hay không. Điều đáng bàn hơn là đội tuyển nên đứng ở đâu trên sân để hạn chế điểm mạnh của Thái Lan mà vẫn giữ được khả năng phản công.

Chơi thấp để kéo Thái Lan lên

Việt Nam có cơ sở để hạ thấp đội hình hơn bình thường, nhưng chơi thấp không có nghĩa là kéo cả đội về sát vòng cấm rồi chịu trận.

Một khối phòng ngự bắt đầu từ khu vực giữa sân có thể phù hợp hơn. Khi khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hàng thủ được thu hẹp, Thái Lan sẽ ít đất hơn để khai thác ở trung lộ, nơi họ có những cầu thủ xử lý tốt trong phạm vi hẹp như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat hay Sarach Yooyen.

Chanathip đặc biệt đáng lưu ý. Anh không cần nhiều khoảng trống để tạo ra khác biệt. Chỉ cần nhận bóng được giữa hai tuyến, xoay người và có một nhịp quan sát, tiền vệ 32 tuổi đủ khả năng đưa đồng đội vào vị trí thuận lợi.

Nếu Việt Nam đẩy đội hình quá cao, khoảng trống sau lưng tuyến tiền vệ sẽ lớn hơn. Đó lại là khu vực những cầu thủ như Chanathip thích hoạt động nhất.

Đình Bắc ghi bàn giúp tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 trong trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Hạ thấp đội hình còn có một lợi ích khác. Khi Việt Nam không chủ động dâng quá nhiều người, Thái Lan sẽ phải kéo đội hình lên để tổ chức tấn công. Hậu vệ biên buộc phải tham gia nhiều hơn, trung vệ phải đứng cao hơn và khoảng trống sau lưng họ cũng lớn dần.

Đó là không gian Việt Nam có thể khai thác bằng tốc độ của Đình Bắc, Hai Long hoặc những cầu thủ tấn công có khả năng bứt lên ngay sau khi đoạt bóng.

Sự vắng mặt của Xuân Son càng khiến cách tiếp cận ấy trở nên hợp lý. Khi còn một trung phong có khả năng tì đè, giữ bóng và làm điểm tựa, Việt Nam có thể chủ động đưa bóng lên sớm rồi đẩy đội hình theo sau. Không có Xuân Son, phương án tấn công trực diện như vậy khó hiệu quả như trước.

Việt Nam vì thế có thể cần ít bóng hơn nhưng phải dùng bóng tốt hơn. Thay vì cố cầm bóng ngang ngửa Thái Lan, đội bóng của Kim Sang-sik có thể tập trung vào những pha chuyển trạng thái nhanh, nơi khoảng trống quan trọng hơn số đường chuyền.

Nhưng không thể lùi suốt 90 phút

Ranh giới giữa chủ động chơi thấp và bị ép thấp rất mong manh.

Một đội chủ động chơi thấp vẫn biết khi nào phải bước lên gây sức ép, biết cách đẩy đối thủ sang một biên và giữ đủ quân ở phía trên để phản công. Ngược lại, một đội bị ép thấp thường chỉ phá bóng, lùi tiếp và chờ đợt tấn công kế tiếp.

Việt Nam không thể để trận đấu với Thái Lan rơi vào trạng thái thứ hai.

Trận gặp Philippines đã cho thấy nguy cơ khi đội hình lùi sâu nhưng không thoát pressing tốt. Sau khi đoạt bóng, Việt Nam có những thời điểm mất lại quá nhanh, khiến hàng thủ chưa kịp dâng lên đã phải quay về chống đỡ một đợt tấn công mới.

Trước Thái Lan, điều đó sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Đội bóng của Hudson có nhiều cầu thủ có thể xử lý ở một phần ba cuối sân và cũng sở hữu những phương án dứt điểm đa dạng hơn Philippines. Nếu Việt Nam chỉ phòng ngự quanh vòng cấm trong thời gian dài, sức ép sẽ tích tụ rất nhanh.

Điều HLV Kim Sang-sik cần không phải là một hàng thủ đứng thấp, mà là một hệ thống biết lúc nào phải thấp và lúc nào phải bước lên.

Không có Xuân Son, Việt Nam có thể phải dựa nhiều hơn vào tốc độ và những pha chuyển trạng thái khi đối đầu Thái Lan.

Tiền đạo Việt Nam cần tham gia hướng đường chuyền của các trung vệ Thái Lan sang một bên, thay vì để họ thoải mái đưa bóng thẳng vào trung lộ. Các tiền vệ phía sau phải sẵn sàng áp sát khi bóng được chuyền vào vùng giữa sân. Quan trọng nhất, khi đoạt bóng, đường chuyền đầu tiên phải có ý đồ đưa đội hình tiến lên.

Nếu Việt Nam chỉ giữ được bóng hai hoặc ba giây rồi mất lại, mọi tính toán về phản công gần như không còn ý nghĩa. Đội hình sẽ liên tục bị kéo về, còn những cầu thủ như Đình Bắc dễ rơi vào cảnh đơn độc phía trên.

Việt Nam vì thế vẫn cần giữ ít nhất hai hoặc ba điểm thoát pressing. Đình Bắc gần như chắc chắn là một trong số đó sau màn thể hiện trước Philippines. Một cầu thủ khác ở biên cũng phải giữ vị trí đủ cao để khiến hậu vệ Thái Lan không thể thoải mái dâng lên.

Cuộc đối đầu tại chung kết ASEAN Cup hồi tháng 8 phần nào cho thấy cách Việt Nam có thể gây khó cho Thái Lan. Sau chiến thắng 2-0 ở lượt đi, Việt Nam bước vào trận lượt về với lợi thế rõ ràng và không cần đẩy đội hình lên quá cao. Thái Lan buộc phải tấn công nhiều hơn, còn Việt Nam có điều kiện khai thác khoảng trống khi đối thủ mất cân bằng.

Trận đấu kết thúc 2-2 và Việt Nam vô địch với tổng tỷ số 4-2. Bài học ở đây không phải cứ phòng ngự thấp là có thể khắc chế Thái Lan, mà là Việt Nam từng thành công khi buộc đối thủ chơi trong thế phải dâng cao và chấp nhận để lộ khoảng trống.

Hoàn cảnh ở FIFA ASEAN Cup lần này không hoàn toàn giống vậy. Thái Lan đang có hiệu số tốt hơn sau trận thắng Pakistan 4-0, trong khi Việt Nam mới thắng Philippines 1-0. Thầy trò Kim Sang-sik không có lý do để lao vào một cuộc đấu cầm bóng chỉ nhằm chứng minh mình không lép vế.

Điều Việt Nam cần là kiểm soát khoảng trống, không phải kiểm soát bóng bằng mọi giá.

Nếu đội bóng của Kim Sang-sik có thể kéo Thái Lan lên, giữ được cự ly phòng ngự và đưa bóng đủ nhanh vào phía sau hàng thủ đối phương, chơi thấp hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn hợp lý. Nhưng nếu cả đội chỉ lùi về và chờ đợi, Thái Lan sẽ được chơi đúng kiểu họ mong muốn.

Khác biệt nằm ở chỗ đó.