Vượt nhà vô địch Olympic, Trịnh Thu Vinh vẫn 'hụt' huy chương ASIAD

Ngày 28/9, xạ thủ Trịnh Thu Vinh xuất sắc vượt qua vòng loại nội dung súng ngắn 25m nữ cá nhân ASIAD 20 với tổng điểm 585. Nữ vận động viên Công an nhân dân (CAND) có cơ hội tranh huy chương ASIAD 20.

Thu Vinh thi đấu ở vòng loại rất xuất sắc. Ảnh: Tam Ninh.

Phần thi của Trịnh Thu Vinh gây ấn tượng khi ở phần bắn nhanh, cô đạt 97 điểm trong 10 viên đầu và kết thúc phần thi này với tổng điểm 294. Nữ xạ thủ của Thể thao CAND hoàn thành hai phần thi bắn nhanh và bắn chậm với 585 điểm, xếp thứ 3, chỉ sau vận động viên người Iran và Trung Quốc với lần lượt 587 và 586 điểm.

Đáng chú ý, tham gia vòng loại cùng Trịnh Thu Vinh có vận động viên Hàn Quốc Yang Ji In. Dù đứng đầu ở bài thi bắn chậm với 292 điểm, cô lại đánh mất phong độ ở bài thi bắn nhanh. Chung cuộc, Yang Ji In chỉ xếp thứ 19 ở vòng loại với tổng điểm 575. Kết quả này khiến chủ nhân tấm Huy chương vàng Olympic 2024 bật khóc sau khi kết thúc phần thi vòng loại.

Yang Ji In không giấu được sự thất vọng sau màn trình diễn của bản thân tại vòng loại. Ảnh: Tam Ninh.

Cùng thi với Trịnh Thu Vinh còn có xạ thủ CAND Nguyễn Thùy Trang. Cô kết thúc bài thi bắn nhanh nội dung súng ngắn 25m nữ với tổng điểm 578. Kết quả của hai nữ xạ thủ CAND giúp đội Việt Nam có cơ hội tranh chấp huy chương ở nội dung đồng đội.

Ở phần thi sau đó, xạ thủ thứ 3 của đội Việt Nam là Nguyễn Thùy Dung gặp vấn đề tâm lý nên chỉ đạt 290 điểm ở bài thi bắn nhanh nội dung súng ngắn 25m nữ và đạt tổng điểm hai phần thi là 569 điểm.

Với kết quả này, ở nội dung đồng đội, tổng thành tích 3 vận động viên Việt Nam chỉ xếp thứ 4 chung cuộc với 1732 điểm, chỉ kém 2 điểm so với đội Đài Bắc Trung Hoa giành Huy chương đồng. Huy chương vàng thuộc về đội Trung Quốc với 1743 điểm, trong khi Huy chương bạc thuộc về đội Hàn Quốc với 1735 điểm.

Trịnh Thu Vinh thi đấu ở vòng chung kết nội dung cá nhân.

Không giành được huy chương ở nội dung đồng đội, nhưng với phần thi xuất sắc ở vòng loại, Trịnh Thu Vinh giành quyền vào chung kết nội dung cá nhân.

Phần thi cá nhân nội dung súng ngắn 25m nữ sử dụng thể thức mỗi vận động viên có 3 giây để bắn loạt đạn 5 viên ở nội dung bắn nhanh. Từ loạt đạn thứ 4, vận động viên có điểm thấp nhất sẽ bị loại dần cho đến khi chỉ còn 2 người cuối cùng tranh huy chương vàng.

Trong phần thi này, Trịnh Thu Vinh thi đấu rất nỗ lực. Đáng chú ý, ở loạt bắn thứ 4, cô bắn trúng 5/5 viên. Xạ thủ CAND thậm chí có lúc vươn lên vị trí thứ 2 với 28 điểm. Tuy nhiên, sau đó cô dần bị các đối thủ bắt kịp và vượt lên. Kết thúc phần thi, Trịnh Thu Vinh xếp thứ 4 chung cuộc, kém đối thủ xếp ngay trên là Singh Esha (Ấn Độ) đúng 1 điểm, với 31 điểm.

Nữ xạ thủ Việt Nam chỉ cách tấm huy chương đồng ASIAD 20 đúng 1 điểm. Ảnh: Tam Ninh.

"Hụt" huy chương ASIAD 20 ở cả nội dung đồng đội và cá nhân là kết quả đáng tiếc với Trịnh Thu Vinh nói riêng và Thể thao Việt Nam nói chung. Dẫu vậy, màn trình diễn của nữ xạ thủ CAND tại ASIAD 20 vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh ở nhóm đầu tại đấu trường châu lục.

Trong ngày 28/9, Thể thao Việt Nam vẫn còn cơ hội giành huy chương ở môn cầu mây khi đội Việt Nam đã giành quyền vào bán kết nội dung đôi nữ và nội dung regu (3 người) nam gặp Thái Lan. Do môn cầu mây không thi đấu trận tranh hạng Ba, Việt Nam chắc chắn có ít nhất 2 tấm huy chương đồng.

Trên sàn boxing, chiến thắng 5-0 của Nguyễn Thị Tâm ở hạng cân 51kg nữ trong vòng tứ kết cũng mở ra cơ hội để Thể thao Việt Nam có thêm một huy chương đồng.