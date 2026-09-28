Nhận định Thổ Nhĩ Kỳ vs Italy (1h45 ngày 29/9), UEFA Nations League 2026-2027

Thổ Nhĩ Kỳ quyết tìm điểm số đầu tiên

Thổ Nhĩ Kỳ khởi đầu hành trình tại UEFA Nations League 2026-2027 không như mong đợi khi để thua Pháp 0-1 ngay trên sân nhà.

Dù trắng tay nhưng màn trình diễn của đội bóng do HLV Vincenzo Montella dẫn dắt vẫn để lại những tín hiệu tích cực.

Thổ Nhĩ Kỳ tự tin hướng đến trận đấu với Italy (Ảnh: Anas).

Trước một tuyển Pháp sở hữu nhiều ngôi sao, Thổ Nhĩ Kỳ chủ động chơi chắc chắn, duy trì cự ly đội hình hợp lý và khiến đối thủ gặp không ít khó khăn trong phần lớn thời gian trận đấu.

Thậm chí, có thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ động đẩy cao đội hình để chơi tấn công và khiến cựu vô địch thế giới gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, các chân sút của đội chủ nhà đã có ngày thi đấu không hiệu quả và bất lực trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của đối thủ.

Không chỉ để thua Pháp trong trận ra quân, Thổ Nhĩ Kỳ còn mất thủ môn Ugurcan Cakir vì tấm thẻ đỏ ở những phút cuối. Với tấm thẻ này, người gác đền số một của Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn vắng mặt trong cuộc tiếp đón Italy.

Thất bại trước Pháp cũng nối dài quãng thời gian thi đấu thiếu ổn định của Thổ Nhĩ Kỳ khi họ đã nhận tới 3 thất bại trong 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn trước Pháp, người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ cũng có lý do để tin đội nhà đủ sức trở lại trong tương lai không xa, đặc biệt khi họ đang sở hữu lứa cầu thủ đầy tiềm năng.

Ở trận đấu với Italy, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục được chơi trên sân nhà và đây sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Montella tìm kiếm điểm số đầu tiên tại UEFA Nations League mùa này.

Về chất lượng nhân sự hay yếu tố lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ khó có thể sánh với đối thủ. Tuy nhiên, bóng đá Italy đang trải qua giai đoạn khủng hoảng và tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng đang ở mức thấp.

Do đó, nếu biết cách tận dụng cơ hội và hạn chế được sức mạnh của đối phương, Arda Guler cùng đồng đội hoàn toàn có thể nghĩ về 3 điểm trước Italy.

Italy chịu áp lực sau trận thua Bỉ

Bên kia chiến tuyến, Italy cũng bước vào lượt trận thứ hai với tâm trạng không tốt sau khi nhận thất bại 0-2 trước Bỉ ngay tại Rome.

Ở trận đấu này, đội bóng của tân HLV Roberto Mancini đã chơi không quá tệ khi có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ. Tuy nhiên, sự thiếu quyết đoán trong những pha xử lý cuối cùng khiến họ trắng tay ngay trên sân nhà.

Tuyển Italy đang chơi không tốt trong thời gian gần đây.

Tuy là đội cầm bóng nhiều hơn, nhưng các tình huống triển khai tấn công của Italy vẫn chưa thực sự mạch lạc và tỏ ra khá đơn giản. Bên cạnh đó, họ cũng thi đấu thiếu chắc chắn và để lộ khá nhiều khoảng trống ở khu trung lộ.

Nếu không nhanh chóng tìm ra phương án để giải quyết vấn đề này, đội bóng của HLV Roberto Mancini sẽ khó lòng giành được kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách trước Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong lần hội quân này, HLV Roberto Mancini đã quyết định “thay máu” lực lượng khi triệu tập khá nhiều cầu thủ trẻ. Thậm chí, trong số đó có không ít cái tên còn khá lạ lẫm với người hâm mộ đội bóng áo thiên thanh.

Chính vì lý do đó, cách vận hành lối chơi của Italy vẫn chưa thực sự mượt mà và có thời điểm các cầu thủ còn thi đấu thiếu ăn ý hoặc “giẫm chân” nhau.

Ở trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, Italy là đội được đánh giá cửa trên nhờ sở hữu dàn nhân sự có chất lượng đồng đều hơn. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Roberto Mancini sẽ có một trận đấu dễ dàng.

Vì vậy, HLV Roberto Mancini chắc chắn sẽ cần tính toán kỹ lưỡng trước chuyến hành quân đến sân của Thổ Nhĩ Kỳ nếu không muốn nhận thêm một kết quả thiếu tích cực.

Dự đoán tỷ số: Thổ Nhĩ Kỳ 1-2 Italy. Đội hình dự kiến Thổ Nhĩ Kỳ vs Italy: Thổ Nhĩ Kỳ: Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Guler, Uzun; Yilmaz. Italy: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Fagioli; Raspadori, Scamacca, Cambiaghi.