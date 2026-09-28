Bồ Đào Nha thắng Na Uy trong ngày Ronaldo không ra sân, Haaland củng cố kỷ lục ghi bàn

Các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng bàn mở tỷ số trong trận đấu với Na Uy tại vòng bảng UEFA Nations League 2026/27, trên sân Ullevaal ở Oslo, Na Uy, ngày 27/9. (Nguồn: Getty Images)

Ngôi sao 41 tuổi Ronaldo trước đó đã đá chính và góp mặt trong trận thắng 1-0 của Bồ Đào Nha trước Wales ở trận mở màn Nations League hôm 25/9. Ở cuộc đối đầu với Na Uy tại Oslo, anh ngồi dự bị trong cả 90 phút.

Thay thế Ronaldo trên hàng công, tiền đạo Gonçalo Ramos ghi bàn quyết định ở phút 54. Ramos tận dụng đường chuyền sai của thủ môn Ørjan Nyland, đoạt bóng rồi dứt điểm vào khung thành bỏ trống, giúp Bồ Đào Nha một lần nữa vượt lên dẫn trước.

“Khoảnh khắc nào cũng quan trọng. Điều quan trọng nhất là thể hiện khả năng mỗi khi được trao cơ hội và đóng góp cho đội bóng. Đó không chỉ là những bàn thắng mà còn là tất cả những gì tôi làm trên sân”, cầu thủ Ramos chia sẻ sau trận đấu.

Trước đó, tiền đạo João Félix đưa Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước ở phút 17. Félix ghi bàn trong trận thứ hai liên tiếp cho đội tuyển sau khi lập công quyết định trong chiến thắng trước Wales.

Tiền đạo Gonçalo Ramos sau đó đưa bóng vào lưới lần thứ ba, nhưng bàn thắng không được công nhận vì anh rơi vào thế việt vị sau khi trọng tài kiểm tra VAR.

Bên cạnh đó, Haaland cũng đang duy trì phong độ ghi bàn đáng chú ý trong màu áo đội tuyển Na Uy. Cầu thủ này ghi bàn thứ 22 tại UEFA Nations League, qua đó tiếp tục giữ kỷ lục ghi bàn tại giải đấu. Với pha lập công này, tiền đạo đang khoác áo Manchester City nâng tổng số bàn thắng tại Nations League lên 22, hơn Ronaldo và tiền đạo Aleksandar Mitrović của Serbia 7 bàn.

Anh đã ghi bàn trong 16 trên 17 trận đấu chính thức gần nhất của đội tuyển. Trận duy nhất anh không lập công trong khoảng thời gian này là thất bại trước Anh tại tứ kết World Cup.

(theo ESPN)