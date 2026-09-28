Thua Thái Lan, cầu mây nam Việt Nam nhận huy chương đồng ASIAD

Cầu mây nam Việt Nam mang về tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Bùi Lượng.

Trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park (Nhật Bản). Việt Nam sử dụng đội hình xuất phát gồm Nguyễn Văn Nhân, đội trưởng Ngô Thanh Long và Lương Công Minh.

Tuyển cầu mây Thái Lan nhập cuộc tốt hơn và sớm tạo lợi thế 3-0 trong set đầu. Việt Nam có thời điểm rút ngắn cách biệt xuống 3-5, nhưng đối thủ nhanh chóng tái lập thế chủ động, nâng tỷ số lên 9-5 rồi khép lại set với chiến thắng 15-7.

Sang set 2, thế trận vẫn nghiêng về phía Thái Lan. Thái Lan liên tục duy trì khoảng cách an toàn, lần lượt dẫn 5-2, 9-4, 11-5 và 13-5. Tuyển Việt Nam nỗ lực bám đuổi nhưng không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng, trước khi để thua 6-15.

Thắng chung cuộc 2-0 với các tỷ số 15-7, 15-6, Thái Lan giành quyền vào chung kết nội dung regu nam. Trong khi đó, tuyển cầu mây nam Việt Nam khép lại hành trình ở bán kết và giành huy chương đồng ASIAD 2026.

Với tấm huy chương đồng ở nội dung regu nam, đoàn thể thao Việt Nam hiện có 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 17 huy chương đồng tại ASIAD 2026.

Trước đó, đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam đánh bại Hàn Quốc 2-0 ở bán kết để giành quyền vào trận tranh huy chương vàng gặp Philippines lúc 7h ngày 29/9 (giờ Việt Nam).

Việc góp mặt ở chung kết cũng đồng nghĩa cầu mây nữ chắc chắn mang về ít nhất một tấm huy chương bạc. Như vậy, riêng môn cầu mây đã bảo đảm thêm hai huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.