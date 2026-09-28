Williams Minh Hoàng: 'Chúng tôi rất tự tin trước Thái Lan'

Tự tin sau màn ra mắt đội tuyển Việt Nam

Sau chiến thắng 1-0 trước Philippines, Williams Minh Hoàng có màn trình diễn đáng chú ý trong lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam.

Tiền đạo sinh năm 2007 cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội, đồng thời đánh giá cao tinh thần chiến đấu của toàn đội.

Williams Minh Hoàng cho biết anh cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy tự khi được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội. Ảnh: Phạm Đình.

“Các đồng đội của tôi – Adou Minh và Khoa – đã có màn ra mắt. Tôi muốn cảm ơn HLV vì đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi.

Với tư cách là một tập thể, chúng tôi đã chiến đấu hết mình từ phút đầu tiên đến phút 95 để giành trọn 3 điểm đầu tiên”, Williams Minh Hoàng chia sẻ.

Nói về sự khác biệt giữa môi trường CLB và ĐTQG, tiền đạo trẻ cho rằng không có quá nhiều thay đổi về chiến thuật, bởi anh từng thi đấu trong sơ đồ tương tự.

“Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng”, Minh Hoàng nói.

Hướng tới quyết tâm cao nhất trận đấu với Thái Lan

Trước cuộc đối đầu được chờ đợi với Thái Lan, Williams Minh Hoàng thể hiện sự tự tin nhưng cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ.

“Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này”, tiền đạo trẻ khẳng định.

HLV Kim Sang Sik cùng học trò tập trung cao độ trước trận đấu gặp Thái Lan. Ảnh: Phạm Đình.

Williams Minh Hoàng cũng nhắc đến chấn thương của Nguyễn Xuân Son và cho rằng sự vắng mặt của người đàn anh là tổn thất lớn đối với ĐT Việt Nam.

“Đây là một tổn thất lớn, một mất mát lớn đối với toàn đội. Tôi chỉ mong anh ấy sớm bình phục”, Minh Hoàng chia sẻ.

Tiền đạo sinh năm 2007 đồng thời đánh giá cao sự phối hợp với Nguyễn Đình Bắc và sự hỗ trợ của các đồng đội kể từ ngày lên tuyển.

“Rất tốt. Kể từ ngày tôi lên tuyển, mọi người đều chào đón và tạo cảm giác thoải mái, giúp tôi thích nghi nhanh chóng”, Minh Hoàng cho biết.

Khoa Ngô sẽ là phương án được tính đến khi hàng loạt trụ cột đội tuyển Việt Nam vắng mặt do chấn thương. Ảnh: Phạm Đình.

Trước trận đấu với Thái Lan, Williams Minh Hoàng cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi và cổ vũ đội tuyển.

“Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ Việt Nam đang theo dõi đội tuyển ở mọi nơi trên thế giới cũng như những ai đã đến sân cổ vũ. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi, bởi thực sự các bạn giống như cầu thủ thứ 12 trên sân vậy”.

Một số hình ảnh của Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước trận đấu gặp Thái Lan lúc 19 giờ 30 phút ngày 29/9. Ảnh: Phạm Đình.