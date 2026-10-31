Đại biểu dự Hội nghị ra mắt Chi hội Du lịch Bình Phước. Ảnh: Quang Minh

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch thành phố Đồng Nai; Trung tâm Xúc tiến, đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai; lãnh đạo các xã, phường; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch khu vực phía Bắc thành phố.

Tại hội nghị, đại biểu nghe giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và các điểm đến du lịch tiêu biểu của khu vực Bình Phước cũ như: Trảng cỏ Bù Lạch (xã Thọ Sơn), Khu du lịch văn hóa Thác số 4 (xã Tân Quan), Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng (xã Bom Bo), Vườn quốc gia Bù Gia Mập (xã Bù Gia Mập). Đây là những địa danh sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, giàu giá trị văn hóa, lịch sử, có nhiều lợi thế để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nông nghiệp và du lịch cộng đồng.

Ban Chấp hành Chi hội Du lịch Bình Phước ra mắt hội nghị. Ảnh: Quang Minh

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, cần tăng cường liên kết, kết nối và phát huy vai trò đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, do đó việc thành lập Chi hội Du lịch Bình Phước được kỳ vọng tạo đầu mối tập hợp các doanh nghiệp, tăng cường liên kết, hợp tác xây dựng sản phẩm và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

Ông Trần Văn Tấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Phúc, Chi hội trưởng Chi hội Du lịch Bình Phước phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quang Minh

Chi hội Du lịch Bình Phước kết nạp hội viên mới. Ảnh: Quang Minh

Tại hội nghị, Ban tổ chức công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Du lịch Bình Phước gồm 6 thành viên. Ông Trần Văn Tấn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Phúc được tín nhiệm giữ chức Chi hội trưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Văn Tấn cho biết: Thời gian tới, chi hội tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên; tăng cường kết nối doanh nghiệp, liên kết các khu, điểm du lịch để xây dựng sản phẩm đặc trưng, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Đồng Nai. Đồng thời, chi hội sẽ đồng hành với hội viên, kịp thời ghi nhận khó khăn, kiến nghị và phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố Đồng Nai, các cơ quan chức năng tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Hiệp hội Du lịch thành phố Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Chi hội Du lịch Bình Phước. Ảnh: Quang Minh