Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/11/2026

Từ nay đến sáng 30/11, khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục hứng mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm. TP Huế mưa to và dông, lượng mưa 80- 160mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Nhiều nơi ở miền Trung mưa to đến rất to. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 29/11, tỉnh Khánh Hòa mưa to và dông với lượng mưa dao động 70-150mm, cục bộ mưa rất to trên 250mm. Khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30- 60mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ lớn trên 120mm chỉ trong 3 giờ.

Từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa giảm dần.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết miền Bắc trong ngày 29/11 phổ biến có nắng, trời rét về đêm và sáng. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, lượng mưa không lớn.

TP.HCM và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/11/2026

Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18°C. Nhiệt độ cao nhất 24-26°C.

Tây Bắc Bộ mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C, có nơi trên 27 độ.

Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18°C, vùng núi 12-15°C, vùng núi cao có nơi dưới 10°C. Nhiệt độ cao nhất 24-27°C.

Thanh Hoá đến Huế phía Bắc đêm mưa vài nơi, ngày nắng. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, TP Huế mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27°C, phía Nam 22-24°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 22-24°C, phía Nam 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-27°C, phía Nam 28-31°C.

Cao nguyên Trung Bộ phía Bắc mưa vừa, mưa to và dông. Phía Nam mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.