Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn tham dự tiệc chiêu đãi chào mừng thành công Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn tham dự tiệc chiêu đãi chào mừng thành công Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn tham dự tiệc chiêu đãi chào mừng thành công Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn tham dự tiệc chiêu đãi chào mừng thành công Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Trưởng đoàn tham dự tiệc chiêu đãi chào mừng thành công Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chào mừng các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công các Hội nghị Cấp cao CLMV 12 và ACMECS 11. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)