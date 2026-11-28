Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập được 5.023 hài cốt, đạt 71,76% mục tiêu tính đến ngày 27.11.2026. Trong đó, 3.478 hài cốt được quy tập trong nước, 362 tại Lào và 1.183 tại Campuchia; 179 hài cốt đã xác định được danh tính.

Công tác lấy mẫu ADN cũng được đẩy mạnh với 211.300 mẫu hài cốt liệt sĩ và 319.371 mẫu sinh phẩm thân nhân. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã rà phá 21.832 ha bom mìn, vật nổ, đạt 98,79% kế hoạch, góp phần bảo đảm an toàn cho hoạt động tìm kiếm, quy tập liệt sĩ.