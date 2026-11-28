Hội Nhà báo TP. Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TP. Cần Thơ, đại diện Hội Nhà báo các tỉnh, thành phía Nam cùng 190 đại biểu là hội viên thuộc 15 cơ sở hội trực thuộc.

Báo cáo tại Đại hội, ông Tạ Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Cần Thơ cho biết, sau khi hợp nhất ba địa phương Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, Hội hiện có tổng cộng 657 hội viên. Ban Chấp hành thống nhất duy trì hoạt động của 15 đơn vị cơ sở hội và 2 câu lạc bộ nhà báo nữ trực thuộc.

Ông Tạ Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Cần Thơ

Thời gian qua, Hội đã chủ động phối hợp tổ chức các giải báo chí của thành phố, vận động hội viên tham gia các giải báo chí cấp khu vực và Trung ương. Qua đó, có hơn 80 tác phẩm của hội viên đoạt giải ở cấp Trung ương. Đối với đề án “Tiếp tục hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao”, Hội đã triển khai hỗ trợ 327 tác phẩm.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 12 lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo, từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh đại hội.

Định hướng nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nhà báo TP. Cần Thơ xác định tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy vai trò đoàn kết giữa các cơ quan báo chí và hội viên. Đồng thời, tăng cường tham gia các giải báo chí thành phố, khu vực và Trung ương; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, tạo điều kiện để hội viên đi thực tế sáng tác và trao đổi kinh nghiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, Cần Thơ hiện giữ vai trò hạt nhân chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là vùng đất giao thoa của ba dòng chảy văn hóa Kinh - Hoa - Khmer, tạo nên bản sắc riêng.

Theo ông Dũng, với vị thế mới, báo chí Cần Thơ không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin trong phạm vi địa phương mà còn phải phát huy vai trò của một trung tâm báo chí khu vực, có khả năng dẫn dắt thông tin và tạo sức lan tỏa.

Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Dũng đề nghị Hội Nhà báo TP. Cần Thơ tạo đột phá về chất lượng tác phẩm thông qua đổi mới phương thức sinh hoạt nghề nghiệp, đa dạng hóa hoạt động bồi dưỡng theo hướng thực tiễn, tăng cường các chuyến đi cơ sở và chú trọng đào tạo đội ngũ phóng viên trẻ.

Đặc biệt, báo chí cần bám sát đời sống xã hội, kịp thời phản ánh những nhân tố tích cực, cách làm hay, đồng thời mạnh dạn đi sâu vào các vấn đề dân sinh bức xúc. Mỗi tác phẩm không chỉ cung cấp thông tin mà cần có tính phát hiện, phản ánh hơi thở cuộc sống và góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực tiễn.

Về phía địa phương, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, thành phố đang hướng đến vai trò cực tăng trưởng, trung tâm động lực có sức lan tỏa đối với toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong tiến trình này, báo chí giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải chủ trương, chính sách đến người dân, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ đề nghị Hội Nhà báo thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí gắn với yêu cầu chuyển đổi số. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ phóng viên trẻ có năng lực, thích ứng với môi trường báo chí hiện đại, tăng cường các tác phẩm có chiều sâu, góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ năng động, hiện đại và nghĩa tình.

BCH Hội Nhà báo TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt tại Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 thành viên, Ban Thường vụ gồm 5 thành viên. Ông Tạ Đình Nghĩa tái đắc cử chức Chủ tịch Hội; bà Vũ Phương Hà và ông Dương Hồ Vũ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch.