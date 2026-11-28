Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành thành phố, các tổ chức thành viên, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở thành phố, cán bộ Mặt trận.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Tuấn nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo, định hướng phát triển văn hóa dân tộc; xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực nội sinh quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Quan điểm nhất quán đó tiếp tục được khẳng định và phát triển mạnh mẽ trong Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam - văn kiện mang tầm chiến lược trong kỷ nguyên mới, gắn liền với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh về giá trị, sức mạnh mềm quốc gia ngày càng rõ nét, việc phát huy sức mạnh văn hóa dân tộc gắn với chủ động hội nhập, đổi mới thông tin đối ngoại mang ý nghĩa cấp thiết. Nếu văn hóa tạo nên bản sắc, chiều sâu và cốt cách, thì thông tin đối ngoại là cầu nối đưa những giá trị tốt đẹp ấy đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao uy tín, vị thế, củng cố niềm tin và mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư.

Đại biểu dự Hội nghị

Đối với TP. Hải Phòng, đây là giai đoạn lịch sử mở ra không gian và khát vọng phát triển chưa từng có. Hải Phòng đứng trước yêu cầu bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống; là trung tâm kinh tế biển, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định sự phát triển của thành phố không chỉ dựa vào các chỉ số tăng trưởng kinh tế và hạ tầng hiện đại mà còn phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc của văn hóa và con người Hải Phòng với những phẩm chất tiêu biểu được hun đúc qua nhiều thế hệ: yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thời gian qua, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư, hệ thống Mặt trận và các hội quần chúng thành phố đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn cảnh quan, ứng xử văn minh; chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, xã, phường hạnh phúc, khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Trước yêu cầu mới của thành phố và sự bùng nổ của không gian mạng, công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy và phương thức hành động.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Đức Tuấn đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung các chuyên đề; đồng thời tích cực trao đổi, thảo luận thẳng thắn, chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả cũng như những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở để thống nhất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền và thông tin đối ngoại thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh Hải Phòng năng động, văn minh, thân thiện, giàu bản sắc, hội nhập và phát triển.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Hiểu phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên truyền đạt hai chuyên đề trọng tâm: Tuyên truyền, quán triệt những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 80-NQ/TW gắn với phát huy sức mạnh văn hóa, con người Hải Phòng và vai trò của Mặt trận, các tổ chức thành viên trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TU, Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; cập nhật thành tựu, tiềm năng phát triển của thành phố và trao đổi giải pháp đổi mới công tác thông tin đối ngoại nhân dân, xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên ở cơ sở.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Mặt trận, các tổ chức thành viên và nhân dân trong phát huy giá trị văn hóa, con người Hải Phòng gắn với đổi mới thông tin đối ngoại.

Qua đó, Hội nghị góp phần cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương và Thành ủy, tạo động lực tinh thần để Hải Phòng bứt phá, hội nhập và lan tỏa hình ảnh địa phương năng động, văn minh, giàu bản sắc trong giai đoạn phát triển mới.