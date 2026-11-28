Tối 28/11, nhiều địa phương tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ, di dời người dân từ vùng trũng thấp tới nơi an toàn. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk dự báo từ chiều tối 28/11 đến sáng 30/11, khu vực này tiếp tục mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Hàng trăm người dân ở các xã phía Đông tỉnh Đắk Lắk được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến nơi an toàn. (Ảnh Đồng Xuân)

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khi kiểm tra tình hình mưa lũ trên địa bàn vào chiều 28/11 nhấn mạnh, trong mọi tình huống, phải đặt an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu. Việc sơ tán cần thực hiện từ sớm, không chờ đến khi nước ngập sâu, giao thông bị chia cắt mới triển khai.

Các địa phương phải duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động điều chỉnh phương án theo diễn biến thực tế của mưa lũ.

Trong tối 28/11, một số địa phương đang tích cực hỗ trợ đưa người dân vùng có nguy cơ ngập lụt tới nơi an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tại nơi ở an toàn, người dân được cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đồng Xuân, đến 20h hôm nay, các lực lượng chức năng của xã đã di dời tổng cộng 425 hộ dân ở vùng trũng thấp, ven sông, nguy cơ bị ngập đến nơi an toàn. Địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra vùng xung yếu để sẵn sàng các phương án di dời người dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Lực lượng chức năng chủ động đưa người dân vùng nguy cơ ngập đến nơi an toàn từ sớm. (Ảnh Đồng Xuân)

Còn bà Lê Thị Hoài Vinh, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh cho biết, địa hình nhiều vùng trũng thấp, khi mưa lớn kéo dài, kết hợp với lũ trên sông sẽ khiến một số khu dân cư, tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, chia cắt.

Các lực lượng trực ban và tổ xung kích được huy động, sử dụng loa cầm tay thông báo để người dân chủ động chuẩn bị di dời tài sản, sau đó sơ tán người đến nơi an toàn.

Trong khi đó, ông Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch UBND xã Xuân Phước cho biết xã đã di dời 12 hộ dân, 24 nhân khẩu vùng trũng thấp tại thôn Thạnh Đức đến nơi an toàn.

Người già, phụ nữ được ưu tiên đưa đến các nơi an toàn trước. (Ảnh: Đồng Xuân)

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cũng cảnh báo trong những giờ tới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở một số khu vực; sạt lở đất trên sườn dốc có nền đất bở, yếu và khu vực ven sông ở các xã, phường: Tuy Hòa, Bình Kiến, Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Lộc, Xuân Lãnh, Xuân Thọ, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Đài, Tây Sơn…

Tại tỉnh Khánh Hoà, từ tối 28/11, hàng trăm xe ô tô ở Nha Trang được người dân đưa lên cầu vượt đường sắt (đường Võ Nguyên Giáp) và nút giao Ngọc Hội để tránh mưa lớn, ngập lụt.

Hàng trăm xe ô tô nối đuôi nhau ở các cung đường cao tránh nguy cơ bị ngập nước nếu nước lũ đổ về lớn. (Ảnh Nguyễn Quang)

MINH HẰNG