Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Nguy cơ tập trung ở khu vực sườn dốc và suối nhỏ.

Khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được phát cho khu vực từ Huế đến Khánh Hòa, gồm:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình thiên tai cần chú ý

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ và sườn dốc trong thời gian cảnh báo.

Chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo tiếp theo của cơ quan khí tượng thủy văn.

Cập nhật mức độ nguy cơ chi tiết theo từng khu vực tại bản đồ: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Chi tiết cảnh báo được nêu trong bản tin đính kèm. Người dân và chính quyền địa phương ở các khu vực nêu trên cần theo dõi sát diễn biến trong 6 giờ tới.