Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, tập trung ở sườn dốc và suối nhỏ. Bản tin cảnh báo được đăng ngày 29/11/2026.

Khu vực có nguy cơ

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các tỉnh, thành phố sau:

TP. Huế

TP. Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Gia Lai

Đắk Lắk

Khánh Hòa

Loại hình nguy cơ

Lũ quét tại các suối nhỏ.

Sạt lở đất trên sườn dốc.

Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Khuyến cáo

Người dân ở vùng núi, ven suối và khu vực sườn dốc cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trong 6 giờ tới.

Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ, khe suối và các sườn dốc có nguy cơ sạt lở.

Chính quyền địa phương và người dân tại các khu vực được cảnh báo chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Tra cứu bản đồ nguy cơ

Chi tiết nội dung cảnh báo có trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.