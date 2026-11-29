Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất từ Huế đến Khánh Hòa trong 6 giờ tới ngày 29/11/2026
Cảnh báo: Trong 6 giờ tới, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.
Trong 6 giờ tới, các tỉnh, thành phố từ Huế đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy, tập trung ở sườn dốc và suối nhỏ. Bản tin cảnh báo được đăng ngày 29/11/2026.
Khu vực có nguy cơ
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được cảnh báo tại các tỉnh, thành phố sau:
TP. Huế
TP. Đà Nẵng
Quảng Ngãi
Gia Lai
Đắk Lắk
Khánh Hòa
Loại hình nguy cơ
Lũ quét tại các suối nhỏ.
Sạt lở đất trên sườn dốc.
Sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khuyến cáo
Người dân ở vùng núi, ven suối và khu vực sườn dốc cần theo dõi sát diễn biến thời tiết trong 6 giờ tới.
Hạn chế đi lại, qua lại khu vực suối nhỏ, khe suối và các sườn dốc có nguy cơ sạt lở.
Chính quyền địa phương và người dân tại các khu vực được cảnh báo chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.
Tra cứu bản đồ nguy cơ
Chi tiết nội dung cảnh báo có trong bản tin đính kèm. Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cập nhật chi tiết tại: luquetsatlo.nchmf.gov.vn.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/canh-bao-lu-quet-sat-lo-dat-sut-lun-dat-tu-hue-den-khanh-hoa-trong-6-gio-toi-ngay-29112026-476274.html