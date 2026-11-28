Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 đã diễn ra chiều nay, với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác phát triển, tổ chức quốc tế và đại diện doanh nghiệp khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên khai mạc, phiên họp giữa các lãnh đạo và phiên họp toàn thể.

Xây dựng khu vực trở thành trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, những kết quả hợp tác CLMV trong hơn 20 năm qua đã góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế và từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng năng động của khu vực, đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các nước trong cơ chế CLMV, trưởng đoàn các nước đối tác

Thủ tướng đề xuất phát huy tổng thể thế mạnh của từng quốc gia thành sức mạnh chung; bảo đảm hài hòa lợi ích của tất cả các nước thành viên. Các nước cần lấy kết nối làm trọng tâm xuyên suốt của hợp tác CLMV; kết nối chiến lược với tầm nhìn dài hạn; bảo đảm phát triển bền vững mọi mặt...

Tại phiên họp giữa 4 lãnh đạo, Thủ tướng nhấn mạnh giai đoạn 2027-2030, là thời điểm hợp tác CLMV cần tạo bước chuyển về chất, hướng tới xây dựng khu vực trở thành trung tâm logistics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu.

Các lãnh đạo thống nhất các biện pháp nhằm tạo đột phá cho hợp tác CLMV, hướng tới xây dựng 4 nước trở thành trung tâm logistics khu vực và trung tâm kinh doanh tiên tiến, kết nối toàn cầu. Các lãnh đạo ủng hộ 5 đề xuất của Thủ tướng nhằm biến thế mạnh thành sức mạnh kinh tế, những chuỗi giá trị chung và mở rộng nguồn lực cho phát triển.

Phiên toàn thể của hội nghị cấp cao CLMV

Thứ nhất, quyết liệt tháo gỡ những rào cản, vướng mắc đang tồn tại để hàng hóa, dòng vốn và lao động được lưu thông thông suốt, hình thành không gian phát triển chung của bốn nước. Thứ hai, hình thành cơ sở sản xuất chung và các chuỗi cung ứng Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam có sức cạnh tranh khu vực.

Thứ ba, đổi mới phương thức huy động nguồn lực, phát huy tối đa vai trò của khu vực tư nhân. Thứ tư, định vị vai trò mới của CLMV trong cấu trúc khu vực đang định hình và chuyển biến nhanh chóng. Thứ năm, bảo đảm sự thống nhất giữa cam kết cấp cao và hành động thực tiễn; cụ thể hóa các cam kết chính trị thành hành động và sản phẩm thực chất.

Tại phiên toàn thể, các lãnh đạo cùng đối tác khu vực và doanh nghiệp thảo luận sâu rộng về định hướng phát huy tiềm năng để gắn kết chặt chẽ hơn giữa bốn nước, huy động hiệu quả hơn nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất ba kết nối chiến lược nhằm hình thành “cơ sở sản xuất chung”, đưa hợp tác 4 nước sang giai đoạn phát triển mới.

Thứ nhất, kết nối hạ tầng và logistics, tạo điều kiện để các hành lang kinh tế thông suốt và tạo ra giá trị gia tăng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, Thủ tướng đề xuất Sáng kiến Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước, nghiên cứu lựa chọn tuyến thí điểm đầu tiên, kết nối các cảng cạn hiện có với cửa khẩu, sân bay và cảng biển thành những tuyến vận chuyển liền mạch; đẩy mạnh số hóa thủ tục, liên thông dữ liệu, giảm thời gian và chi phí vận chuyển.

Các nước thành viên, các đối tác đánh giá cao những sáng kiến và định hướng hợp tác do Việt Nam đề xuất, nhất trí tăng cường phối hợp triển khai các lĩnh vực ưu tiên

4 nước cần nghiên cứu hình thành các khu hợp tác công nghiệp, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, tập trung vào sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao...

Các nước thành viên cần chung tay thúc đẩy hợp tác quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước, bảo vệ hệ sinh thái và gìn giữ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của tiểu vùng.

Kết thúc hội nghị, các lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung và 2 sáng kiến về “Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước” và “Hành trình di sản CLMV” do Việt Nam đề xuất. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã bàn giao vai trò Chủ tịch hợp tác CLMV sang Thủ tướng Campuchia.

Thủ tướng đề xuất định hướng trọng tâm cho ACMECS

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS). Hội nghị do Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Myanmar - nước Chủ tịch ACMECS năm 2025-2026. Tham dự hội nghị có Tổng thống Myanmar, Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung

Các lãnh đạo đánh giá cao những kết quả đạt được trên ba trụ cột hợp tác về kết nối hạ tầng cứng, kết nối hạ tầng mềm và giao lưu nhân dân; đồng thời trao đổi các định hướng lớn nhằm nâng cao hiệu quả và tạo động lực mới cho ACMECS.

Với mục tiêu chung xây dựng khu vực ACMECS thịnh vượng, phát triển thông minh và bền vững, các lãnh đạo thống nhất triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực từ thương mại, đầu tư, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông cho đến giáo dục, môi trường, năng lượng.

Đồng thời, các lãnh đạo nhấn mạnh yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bao trùm thành động lực quan trọng mới, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện đời sống người dân...

Hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS)

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và tích cực tham gia, đóng góp vào hợp tác tiểu vùng Mekong nói chung và cơ chế ACMECS nói riêng.

ACMECS là cơ chế hợp tác duy nhất của 5 nước Mekong khởi xướng và làm chủ, góp phần củng cố đoàn kết và tin cậy chiến lược giữa các nước thành viên, đồng thời thúc đẩy phối hợp lập trường chung của Mekong trong hợp tác với các đối tác.

Thủ tướng đề xuất ACMECS mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tiểu vùng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự phiên họp

Các nước ACMECS cần ưu tiên kết nối đồng bộ các trung tâm sản xuất, đô thị, cảng biển, cửa khẩu và thị trường; phát triển hiệu quả các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây và phía Nam, từng bước hình thành các chuỗi cung ứng khu vực có sức cạnh tranh cao. Thủ tướng đề nghị, nghiên cứu sáng kiến xây dựng thương hiệu chung “Nông sản Mekong” để nâng cao giá trị, khả năng tiếp cận thị trường và sức cạnh tranh của sản phẩm tiểu vùng ra khu vực và thế giới.

ACMECS cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên, nhất là tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với thiên tai, ô nhiễm môi trường và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Các lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Nay Pyi Taw của hội nghị cấp cao ACMECS, lễ bàn giao vai trò Chủ tịch hợp tác ACMECS từ Myanmar sang Thái Lan.

Tối 28/11, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì chiêu đãi chính thức chúc mừng thành công của hội nghị cấp cao CLMV 12 và hội nghị cấp cao ACMECS 11. Sau ngày làm việc hiệu quả, hai hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Trần Thường