Tại căng tin Trung tâm Huấn luyện Lục quân Philippines, đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam cùng dùng bữa với các học viên nước bạn. Với nhiều học viên Philippines, đây là lần đầu tiên họ có dịp gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với quân nhân nước ngoài. Những câu chuyện tự nhiên bên bàn ăn khiến các thành viên nhanh chóng gần gũi.

Một số hoạt động nổi bật của đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam tại Philippines. Video: Nguyễn Minh - CTV

Đó là một trong những hoạt động thuộc Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ Việt Nam - Philippines lần thứ 4, diễn ra từ ngày 23 đến 28/11. Đoàn Việt Nam gồm 11 thành viên, do Đại úy Lê Hảo - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), làm trưởng đoàn.

Ghi nhận về bữa ăn chung tại căng tin, Đại úy Lê Hảo nhận xét: “Sự tò mò, cởi mở và những câu chuyện trao đổi tự nhiên trong bữa ăn đã giúp khoảng cách giữa các thành viên nhanh chóng được rút ngắn, tạo nên không khí thân thiện, chân thành”.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tham quan cơ sở vật chất, tìm hiểu hoạt động huấn luyện và đối thoại với những sĩ quan trẻ đang theo học các khóa đào tạo cơ bản, nâng cao tại Trung tâm. Hai bên trao đổi về quá trình học tập, rèn luyện, môi trường công tác và những yêu cầu đối với đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay.

Đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Philippines.

Tại Bộ Tư lệnh Giáo dục, Đào tạo và Học thuyết Không quân Philippines, nội dung trao đổi đi sâu vào tổ chức đào tạo, phương pháp huấn luyện và chính sách đối với phi công quân sự. Đoàn tìm hiểu tiêu chuẩn tuyển chọn, quy trình đào tạo phi công, trong đó có công tác tuyển chọn, đào tạo nữ phi công.

Các thành viên cũng được giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và công tác giáo dục, đào tạo sĩ quan trẻ. Những cuộc trao đổi chuyên môn được kết hợp với giao lưu, dùng bữa cùng quân nhân tại đơn vị.

Những nội dung gắn với nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị cũng được hai bên chia sẻ trong các buổi làm việc với Lục quân và Không quân Philippines. Trọng tâm là kinh nghiệm xây dựng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; quản lý, giáo dục, rèn luyện sĩ quan trẻ và phát huy vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam đã tìm hiểu tổ chức, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Philippines.

Đoàn Việt Nam đồng thời chào xã giao lãnh đạo Lục quân, Không quân và đại diện Hải quân Philippines; tìm hiểu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng; tìm hiểu cơ cấu tổ chức Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Philippines.

Một dấu ấn trong chương trình là cuộc gặp gỡ, trò chuyện với Đại tướng Antonio Nafarrete - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines. Đại tướng Antonio Nafarrete đánh giá cao hoạt động giao lưu, chia sẻ kỳ vọng thế hệ sĩ quan trẻ tiếp tục phát huy vai trò trong tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị và thúc đẩy hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước.

Thay mặt đoàn Việt Nam, Đại úy Lê Hảo khẳng định ý nghĩa của chương trình trong việc tạo cơ hội để sĩ quan trẻ hai quân đội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Qua đó, mỗi thành viên có thêm điều kiện đóng góp vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng.

Những cuộc trao đổi chuyên môn đan xen hoạt động văn hóa, đời sống đã tạo thêm cơ hội để quân nhân hai nước học hỏi, hiểu biết lẫn nhau.

Qua các cuộc làm việc, phía Philippines bày tỏ mong muốn mở rộng giao lưu sĩ quan trẻ tới từng đơn vị cụ thể. Phía bạn cũng cho biết sẵn sàng tiếp đón học viên quân sự Việt Nam sang đào tạo bậc đại học, sau đại học, tham gia các khóa nâng cao chuyên môn ngắn hạn và diễn tập đa phương.

Xen kẽ các hoạt động chuyên môn, đoàn dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn ASEAN và Tượng đài Anh hùng dân tộc José Rizal; tham quan thành cổ Intramuros, các bảo tàng quân sự, tìm hiểu lịch sử, truyền thống của quân đội và nhân dân Philippines.

Trong các hoạt động giao lưu văn hóa, sĩ quan trẻ Việt Nam thưởng thức nghệ thuật truyền thống Philippines, cùng tham gia những điệu nhảy với quân nhân nước bạn và trao tặng quà lưu niệm. Các thành viên còn trải nghiệm ẩm thực địa phương, thưởng thức món ăn truyền thống bằng hình thức ăn bốc trên lá chuối trong không khí vui vẻ, thân thiện.